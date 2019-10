Lin Manuel Miranda y George Clooney se unen por el café puertorriqueño George Clooney y Lin Manuel Miranda unieron esfuerzos con Nespresso y la Federación Hispana para defender la importancia del cultivo de café en Puerto Rico. Así nació Cafecito de Puerto Rico. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En 2017, los huracanes María e Irma destruyeron el 80 por ciento de los cafetales y cosecha en Puerto Rico. Organizaciones como la Federación Hispana y Nespresso han estado trabajando incansablemente para recuperar la industria y trabajar de cerca con los caficultores para ayudar a revitalizar el cultivo de café. Este lunes se anunció el primer café 100% puertorriqueño: Cafecito de Puerto Rico. Este café de edición limitada destaca el aspecto naturalmente terrenal de los granos de café de Puerto Rico. George Clooney y el aclamado actor y orgulloso puertorriqueño, Lin Manuel Miranda, unieron esfuerzos con Nespresso y la Federación Hispana para defender la importancia del cultivo de café en Puerto Rico. "No puedo explicar lo que significa el café para nuestra cultura", se escucha decir a Lin Manuel en conversación con Clooney. "Creo que empecé a tomar café desde los seis años. De pequeño le ponemos bastante leche:. Su amor al café llevó a que Lin Manuel se tatuara la popular bebida en su tobillo. "Mis primos en la Isla y yo nos tatuamos una taza de café. Fue la única cosa en la que nos pudimos poner de acuerdo", recordó entre risas el creador de Hamilton. Con el lanzamiento de este café se reafirma el compromiso de revivir el sector cafetero de la isla. Nespresso y la Federación Hispana invitan a los consumidores a unirse a los esfuerzos de revitalización ayudando a los agricultores a obtener los cafetales que revivirán sus tierras y ayudarán a sus comunidades a prosperar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A partir del 21 de octubre, los consumidores que donen a la Federación Hispana tendrán el primer acceso a Cafecito de Puerto Rico. Y, cada dólar donado ayudará a plantar un nuevo cafetal en la isla. Hasta la fecha, Nespresso se comprometió con $1 millón como parte de una iniciativa de tres años para revitalizar la industria cafetalera de Puerto Rico y comprometiendo 50,000 árboles para el esfuerzo. "Este es un lugar que puede tener un café superior. Este asunto va a importar a muchas generaciones y eso es lo mas importante de todo esto", recalcó Clooney. Image zoom Cortesía Los consumidores de la marca de café pueden apoyar aún más éstos esfuerzos simplemente reciclando sus cápsulas usando una bolsa de reciclaje de edición limitada. Cada bolsa de reciclaje representa un nuevo cafeto que se plantará en la isla. Para celebrar el café, la cultura y el arte en Puerto Rico, la bolsa presenta obras de arte originales y tituladas, inspiración del artista puertorriqueño Gerardo Cloquell. Todas las contribuciones a la Federación Hispana apoyarán los esfuerzos de la organización para plantar 2.25 millones de nuevos cafetos en Puerto Rico. A través de éstos esfuerzos, también se espera mostrar cómo y por qué el café es tan vital para la economía y la rica y vibrante cultura de Puerto Rico. "¡Todos quieren café puertorriqueño!", dijo orgulloso Lin Manuel. Advertisement

