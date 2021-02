Close

Lin-Manuel Miranda recibe doble nominación a los Golden Globes por Hamilton Guatemala hace historia con su primera nominación a Mejor cinta extranjera con La llorona en un listado donde los hispanos han brillado por su ausencia. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton, acaba de hacerse acreedor a dos importantes nominaciones en los premios Golden Globe de este año. El genial actor, escritor y cantautor competirá por el codiciado premio a la Mejor película cómica y musical y Mejor actor cómico por la adaptación en televisión de dicho musical. Así lo dio a conocer este martes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) al revelar un listado en el que lamentablemente los latinos han brillado por su ausencia. El musical del actor de sangre puertrriqueña, que originalmente debutara off-Broadway y que cosechó un número récord de premios TONY en Nueva York, debutó hace meses tras el lanzamiento de la plataforma streaming Disney+ y competirá contra las comedias Borat, película film secuela, Music, Palm Springs y The Prom. Fuera de la nominación de la cinta La llorona -producida por Guatemala y Francia- a la Mejor cinta en lengua extranjera, el talento hispano ha quedado fuera de las nominaciones principales en un año en que la televisión registró audiencias récord por la pandemia del virus COVID-19. Miranda también tmedirá sus dotes de comediante con Sacha Baron Cohen, por Borat, película film secuela; James Corden, por The Prom;); Dev Patel The Personal History of David Copperfield y Andy Samberg por Palm Springs. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá lo más rescatable del listado para el público hispano es el hecho de que Guatemala ha hecho historia al obtener su primera nominación a la Mejor cinta extranjera por La llorona. El filme de horror fue dirigido por Jayro Bustamante competirá con Another Round (Dinamarca), La vida por delante (Italia), Minari (Estados Unidos-Corea) y Entre nosotras (Francia). La 78ma entrega de los Golden Globes se llevará a cabo el próximo 28 de febrero bajo la conducción de Tina Fey y Amy Poehler en una ceremonia simultánea televisada por la cadena NBC desde Nueva York y Los Ángeles .

