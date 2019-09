Lin-Manuel Miranda habla de TheaterEars, una nueva app que te permite escuchar tus películas favoritas en el cine en español Lin-Manuel Miranda habla de la nueva aplicación movil TheaterEars que permite a familias hispanas ver películas en español en el cine. El laureado guionista, actor y productor también habla de sus roles de esposo y papá. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lin-Manuel Miranda habló con People en Español desde Gales, donde está grabando la nueva serie de HBO His Dark Materials. “Mi personaje es un vaquero que vuela en un globo aereostático y vive en un mundo de fantasía”, dice sobre el show que saldrá en noviembre. También estará haciendo su debut como director con la adaptación al cine del musical Tick, Tick…Boom! by del compositor estadounidense Jonathan Larson. Este genio creativo de 39 años, quien tiene mil proyectos a la vez, también estará actuando y produciendo en su musical de hip hop Freestyle Love Supreme en Broadway. “Yo batallo,” admite entre risas. “Todos batallamos para encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la vida personal. Ahora estoy en Gales y ellos están en Nueva York”, dice sobre su esposa Vanessa Nadal y sus hijos Sebastian y Francisco. “Pero me voy mañana porque mi hijo empezará a ir a kindergarten a finales de esta semana y no me voy a perder su primer día en el jardín infantil. Estaré ahí para verlo durante sus primeros días en la escuela y cuando se monte en el autobús escolar por primera vez”. Image zoom (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images) Si bien su agenda laboral es muy exigente, se mantiene conectado con sus seres queridos.”Hay que estar muy pendiente. Celebro nuevo años de matrimonio con mi esposa y hay que tener un diálogo constante. Tenemos mucha suerte de que nuestros hijos se llevan muy bien. Están a punto de cumplir 5 y 2 años, y Sebastian es un hermano mayor excelente. Mi esposa me mandó una foto a las 5 a.m. con el mensaje: ‘Escapa de la prisión’ porque mi hijo mayor había sacado al bebé de la cuna y se lo había llevado a su cuarto para jugar con él”, cuenta risueño. “Ellos también tienen experiencias surreales como pasear conmigo en auto por Gales cuando tengo días libres. ¡Estoy curioso de leer el libro que ellos escribirán algún día!” Image zoom (Photo by Ian Gavan/Getty Images for Disney) El reconocido guionista, actor y productor de origen puertorriqueño también siente ilusión de ser embajador global y patrocinador de la innovadora app TheaterEars, que le permite a la audiencia de habla hispana ver películas en el cine en español. “Esto permite que vayas con tu abuela al cine a ver la misma película. Cuando escuché todo sobre el app y cómo funciona, pensé: ‘Ojalá esto hubiese existido cuando mi abuela estaba viva para que me llevara al cine y ella pudiese divertirse tanto como yo”, admite. “Le permite a las familias que hablan diversos idiomas ir a ver la misma película juntos, solo escoges el idioma que prefieres y ya está. Si miramos la estadísticas, quienes vamos al cine somos los latinos, nosotros somos quienes vamos al cine y vamos en familia. Poder tener este app que ahora te permite ver la película que quieras en el idioma de tu preferencia es muy emocionante”. Dan Mangru, el Presidente de TheaterEars, expresó sobre Miranda: “Nos sentimos honrados de que alguien con la inteligencia y el talento de Lin-Manuel haya reconocido el valor de nuestros esfuerzos. Él es un innovador y un rompebarreras, justo el tipo de persona con quien queremos trabajar. Hemos visto el poder que tiene la voz de Lin-Manuel para impactar positivamente, especialmente con todo lo que ha ayudado a Puerto Rico y la comunidad hispana. Tenemos una misión en común: empoderar a la gente que va al cine, sin importar el idioma que hable”. Image zoom (Photo by James Devaney/GC Images) Trabajar en la adaptación al cine de su musical In The Heights es otro sueño hecho realidad. “Tomar esas canciones y esos mismos personajes y llevarlos a la pantalla grande es asombroso”, revela sobre el proyecto, grabado en Washington Heights. “Nos adueñamos de una cuadra en la 175 calle y grabamos ahí todo el verano y fue increíble la gran bienvenida que nos dio la comunidad. Tengo muchas ganas de que ya el mundo lo vea”, dice sobre el film, cuyo elenco estelar incluye a Jimmy Smits, Anthony Ramos, Dascha Polanco, Daphne Rubin-Vega, Marc Anthony y al propio Miranda. ¿Cómo le transmite su orgullo latino a sus hijos? “Contándole historias y cocinándole nuestra comida y llevándolos. Vivimos en Puerto Rico durante un mes mientras yo estaba allí presentando Hamilton en enero”, recuerda. “Vamos a regresar a finales de año para reconectar con la familia en la Navidad, para mantenerlos en contacto con sus primos en la isla. Mi esposa es dominicana así que no solo vemos a mi familia en Puerto Rico, también visitamos a su familia en la República Dominicana y nos aseguramos de que ellos entiendan que eso es todo parte de quienes son, de su herencia. Me enorgullece mucho cuando mis hijos lo reconocen”.

Advertisement

Close Share options

Close View image Lin-Manuel Miranda habla de TheaterEars, una nueva app que te permite escuchar tus películas favoritas en el cine en español

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.