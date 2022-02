Lin-Manuel Miranda explica por qué no presentaron a los Oscar el popular tema "Bruno" El actor y productor Lin-Manuel Miranda explicó la razón por la que no presentó a los Oscar la canción "We Don't Talk About Bruno", que ha batido récords con su éxito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lin-Manuel Miranda está viviendo uno de los mejores momentos a nivel profesional. Su excepcional trabajo en la popular cinta de dibujos animados Encanto, de Disney, lo ha vuelto a poner en la lista de nominados al prestigioso premio Oscar. Pero ese logro no llegó sin controversia. Si bien está más que feliz por su segunda nominación al codiciado galardón por el tema "Dos oruguitas", el compositor ha enfrentado críticas y cuestionamientos por no haber propuesto en su lugar el tema "We Don't Talk About Bruno", que ha batido rédords por su popularidad. Luego de una semana de mantener tanto a expertos como a su público sin respuesta, el también actor y dramaturgo finalmente rompió el silencio y dio a conocer las razones de su decisión. Convencido de que fue la mejor, Miranda aseguró que no se arrepiente de haber elegido el tema en competencia, que debió presentarse el 1 de noviembre del 2021, cuando la cinta aún no llegaba a los cines. "Aún estoy orgulloso de "Dos oruguitas", como la elegida", dijo para el podcast Award Circuit de Variety. "Cuando esos son los parámetros, tienes que elegir la que mejor ejemplifica el espíritu de la película y esa cuenta con todo dentro de la canción, contrario al camino de un personaje en particular. Es la historia fundacional, pero no voy a decir que no fue difícil [elegir]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor explico que debido a las reglas de la Academia, solamente dos canciones de la película pueden ser presentadas para la nominación, lo que hacía la decisión mucho más difícil de lo esperado. Además, hablo sobre su próximo proyecto: la versión 'humana' de La sirenita, que está trabajando junto al compositor Alan Menken. "No hay un fanático más grande de La sirenita que yo", confesó. La película está supuesta a estrenarse en el 2023. Mientras se llega la fecha, Miranda disfruta su nominación. De ganar el Oscar, el actor entraría a la prestigiosa y limitada lista de artistas que cuentan con los premios más prestigiosos de la industria: Emmy, Tony, Grammy y Oscar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lin-Manuel Miranda explica por qué no presentaron a los Oscar el popular tema "Bruno"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.