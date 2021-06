Lin-Manuel Miranda se disculpa tras críticas por discriminación racial en la película In The Heights Lin-Manuel Miranda se disculpó en Twitter después de que la nueva versión cinematográfica de In The Heights fuera criticada por la supuesta discriminación racial que refleja su elenco. Los detalles de la controversia. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lin-Manuel Miranda se disculpó después de que la película In The Heights fuera criticada por el colorismo que supuestamente refleja su elenco. Miranda -quien produjo esta adaptación cinematográfica de su obra musical del mismo nombre y actúa en la película- publicó una disculpa en Twitter. Todo ocurrió después de que su director Jon M. Chu y las actrices Melissa Barrera y Leslie Grace fueran abordados en una entrevista con la prensa sobre la supuesta discriminación racial en esta nueva versión. "Yo empecé a escribir In The Heights porque sentía que no era visto. Y durante los últimos 20 años todo lo que yo quería es que nos vieran a TODOS", expresó en Twitter el productor, dramaturgo y actor de origen puertorriqueño, de 41 años. "Estoy viendo el debate este fin de semana sobre la representación afro-latina en nuestra película y es evidente que muchos de los miembros de nuestra comunidad afro-latina de piel oscura no se sienten lo suficientemente bien representados en esta, particularmente en los papeles principales". Lin Manuel Miranda Lin-Manuel Miranda con sus padres y su esposa. | Credit: (Roy Rochlin/WireImage,) Miranda aseguró que toma estas críticas muy en serio. "Puedo escuchar el dolor y la frustración de sentir que no son vistos en estas reacciones. Escucho que sin suficiente representación de afro-latinos de piel oscura, la obra parece ignorar a la comunidad que tanto queríamos representar con orgullo y alegría". La estrella de Broadway admite que al "tratar de pintar un mosaico de esta comunidad, nos quedamos cortos". La controversia empezó después de que la productora y presentadora Felice León de The Root -quien se describió como "una mujer negra de origen cubano" le preguntara a las actrices y el director por qué no habían más talentos afro-latinos de piel oscura en roles protagónicos. Lin Manuel Miranda Credit: (Noam Galai/Getty Images) "Lo siento mucho", añadió Miranda en esta carta abierta en Twitter. "Prometo hacerlo mejor en mis futuros proyectos y estoy comprometido con el aprendizaje y la evolución que todos necesitamos para asegurarnos de honrar a nuestra diversa y vibrante comunidad". In The Heights está en cines y disponible en HBO Max.

