Lin-Manuel Miranda critica la cultura de cancelación: "Eso se llama tener opiniones" "No puedes controlar cómo el mundo recibe algo", dijo Miranda sobre la reacción violenta de algunos con respecto a la adaptación cinematográfica de In the Heights. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lin-Manuel Miranda se dirige a sus críticos y aclara lo que piensa sobre la "cultura de cancelación". En un nuevo perfil de The New Yorker, se le preguntó al ganador del Tony, de 41 años, sobre las fuertes críticas que recibió su adaptación cinematográfica de In the Heights por carecer de representación afrolatina. "Una vez que algo tiene éxito, ya no eres más el perdedor que intenta que las cosas sucedan", dijo Miranda cuando se planteó la controversia. "Tienes que graduarte más allá de la mentalidad de 'es un milagro que tenga algo en el escenario'. Porque ahora eso se espera de mí. Y la gente dice: 'Sí, pero ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto?' ¡Y eso es justo! [Yo] hago eso con el arte que encuentro deficiente ". Continuó: "No es una cancelación. Eso se llama tener opiniones. Así que trato de tomarlo con ese espíritu". Lin-Manuel Miranda Lin-Manuel Miranda | Credit: (Photo by Noam Galai/Getty Images) Miranda, quien ahora ha dirigido la adaptación cinematográfica del musical de Jonathan Larson Tick, Tick … Boom, agregó: "Al final del día, no puedes controlar cómo el mundo recibe algo. Todo lo que puedes controlar es cuáles son tus intenciones". En junio, Miranda se disculpó por las acusaciones de colorismo en un tweet después del lanzamiento de In the Height, escribiendo en parte: "Puedo escuchar en los comentarios, el dolor y la frustración por el colorismo, del sentimiento de invisibilidad. He escuchado que sin suficiente representación de los afrolatinos de piel oscura, se siente que el trabajo no se ajusta a la composición real de la comunidad que queríamos representar con orgullo y alegría ". "Lo siento mucho", escribió. "Estoy aprendiendo de los comentarios, les agradezco por plantearlos y estoy escuchando. Estoy tratando de mantener un espacio para el increíble orgullo por la película que hicimos, pero también para ser responsables de nuestras deficiencias. Gracias por la honestidad de sus comentarios. Prometo hacerlo mejor en mis proyectos futuros, y estoy dedicado al aprendizaje y la evolución que todos tenemos que hacer para asegurarnos de que estamos honrando a nuestra comunidad diversa y vibrante. Siempre, LMM ". Tick, Tick… ​​¡Boom! fue escrito por Larson en 1990 y sigue a un aspirante a compositor llamado Jon (Andrew Garfield) en la ciudad de Nueva York, ya que teme haber tomado la decisión de carrera equivocada para ser artista. Larson es mejor conocido como el creador de Rent. Murió el 25 de enero de 1996, a la edad de 35 años, en la mañana del primer avance del musical fuera de Broadway. Por su trabajo en Rent, Larson fue galardonado póstumamente con el Premio Pulitzer de Drama y tres premios Tony al mejor musical, al mejor libro de un musical y a la mejor partitura original. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tick, Tick … Boom estará en cines selectos y en Netflix el 19 de noviembre.

