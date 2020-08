¡Limpia de cáncer! Myrka Dellanos celebra la feliz noticia de su familiar: "El camino ha sido doloroso" La conductora compartió las emotivas imágenes de su prima Martica saliendo del hospital y celebrando la vida junto a toda su familia. ¡Enhorabuena! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy es un día para celebrar y agradecer para Myrka Dellanos y toda su familia. Su prima Martica es una superviviente del cáncer, y no por primera, ¡sino por cuarta vez! La conductora compartía la historia de esta heroína que ha ganado la batalla a la enfermedad en repetidas ocasiones. Unidos y agradecidos, sus familiares y amigos acudieron a abrazarle y darle la enhorabuena tras recibir su última sesión de tratamiento. Unas imágenes conmovedoras que llenan de emoción y esperanza los corazones. "El camino ha sido arduo, doloroso y largo y Martica es sobreviviente de cáncer ¡por cuarta vez!", escribía una Myrka profundamente emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No han sido tiempos fáciles para la familia, pero su unión y, sobre todo, su fe, les ha acompañado en todo este camino pedregoso que hoy está libre de obstáculos. "Aquí declaramos que se corta la raíz de cáncer en su vida y en nuestra familia, ¡en el nombre de Jesús! Dedicamos este vídeo a TODOS LOS ENFERMOS DE CÁNCER", proseguía el mensaje de la periodista en tributo a todos los que batallan contra esta enfermedad. Como siempre ha dicho Myrka en sus publicaciones, lo importante es siempre "creer, confiar, mantener la fe". Entre risas y lágrimas de felicidad, la familia al completo dice adiós a una etapa oscura para dar la bienvenida a otra llena de luz y alegría. Nos unimos a esta dicha con todo el cariño. ¡Felicidades Martica!

