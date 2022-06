Lilibet Diana cumplió 1 año y sus padres lo celebraron con un picnic familiar ¡en Londres! Meghan Markle y el príncipe Harry estuvieron de fiesta durante su estadía en el Reino Unido, celebrando el primer cumpleaños de su pequeña Lilibet Diana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, fue una llena de primeras experiencias para la pequeña Lilibet Diana, hija de Meghan Markle y el príncipe Harry. La hermana menor de Archie, de 3 años, viajó por primera vez al Reino Unido, conoció por primera vez a su famosa y respetada abuela, la reina Isabel II, y, por si fuera poco, cumplió su primer añito. Y todo lo hizo ¡con una sonrisa! Meghan y Harry viajaron a Londres por primera vez con sus dos hijos para celebrar el jubileo de plata de la reina que cumplió 70 años en el trono, y aunque mantuvieron un bajo perfil público, su presencia se hizo notar en el castillo de Windsor. Los duques de Sussex, aprovecharon su estancia no sólo celebrar a la monarca de 96 años, sino para festejar el primer cumpleaños de su pequeña en una fiesta donde reinó la diversión y la alegría. El pasado 4 de junio, los orgullosos padres invitaron a familiares y amigos a un "íntimo y casual picnic" en el jardín de su casa de campo, donde la pequeña presumió su rojiza cabellera que heredó de su padre, reportó PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lilibet Diana Lilibet Diana | Credit: Misan Harriman/Instagram De acuerdo al fotógrafo Misan Harriman, amigo de la familia, los pequeños asistentes disfrutaron de dibujos faciales y algunos juegos durante una inolvidable tarde. "¡Fue un gran privilegio compartir el primer cumpleaños de Lilibet con mi familia y la de ella! Alegría y pintura facial por todos lados", escribió Harriman junto a una fotografía de la cumpleañera y una serie de imágenes de su familia. Meghan Markle y Lilibet Diana Meghan Markle y Lilibet Diana | Credit: Misan Harriman/Instagram La torta de cumpleaños estuvo a cargo de la pastelería Violet Cakes Bakery, la cual se encargó del pastel de bodas de los duques, según lo reveló su propietaria Claire Ptak en sus redes sociales. "Fue un absoluto placer hacer este pastel especial la semana pasada para el cumpleaños de Lilibet. Deseándole un año muy feliz", escribió Ptak en su cuenta de Instagram. "Lo de adentro fue de limón y el pastel de flor de saúco que creé para la boda de los duques en el 2018, pero esta vez lo cubrí con crema de mantequilla de fresa especialmente para Lilibet". Lilibet Diana Cake Lilibet Diana Cake | Credit: VioletCakesLondon/Instagram La cumpleañera recibió, además, cariñosos mensajes de felicitaciones por parte de varios miembros de la monarquía incluyendo sus tíos, el príncipe William y Kate Middleton, así como su abuelo, el príncipe Carlos y Camilla Parker, y por supuesto, su bisabuela, la reina Isabel, en sus respectivas redes sociales. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lilibet Diana cumplió 1 año y sus padres lo celebraron con un picnic familiar ¡en Londres!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.