La hija de José Luis Rodríguez 'El Puma' comparte su bajada de peso tras hacerse la manga gástrica Hace un mes, Liliana Rodríguez Morillo daba el paso de mejorar su calidad de vida y hoy muestra orgullosa los resultados. "¡Ya habemus quijada y pómulos!" Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las voces y rostros más queridos y admirados en Venezuela. Liliana Rodríguez Morillo ha heredado el talento de sus padres y su pasión por la música. Pero hace tiempo que ha querido dar un cambio a su vida y así lo ha hecho. Hace poco más de un mes se sometió a una operación para ponerse la manga gástrica y los resultados ya saltan a la vista. Ha sido ella misma quien ha querido compartirlo con naturalidad a través de sus redes sociales. Con el sentido del humor que la caracteriza, aseguraba que ya se le podía ver "la quijada y los pómulos". "¡22 libras menos!", anunciaba feliz. El proceso apenas empieza. Todavía le queda más peso que bajar y muchos cambios que hacer en su vida. De momento ya ha tomado la determinación de dejar al lado el tabaco y el alcohol, dos elementos que siempre habían estado presente en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora la salud va primero. Con la fe y el amor de los suyos, especialmente su hermana Lilibeth Morillo y su madre, la dama de los escenarios Lila Morillo, la artista se encuentra perfectamente arropada y motivada. El cambio ya se empieza a apreciar en lo físico pero también en lo personal. Tal y como expresó en un sincero video en sus redes, hay un antes y un después después de dar este importante paso. Todo lo mejor en esta nueva y emocionante etapa. ¡Pronta recuperación!

