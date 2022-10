Liliana Rodríguez, hija de El Puma, habla de su tormentosa relación con su padre Liliana Rodríguez, la hija de El Puma, hace fuertes declaraciones. ¿Qué dijo sobre su relación con su padre? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Liliana Rodríguez Morillo, la hija del cantante José Luis Rodríguez 'El Puma', abrió su corazón en una entrevista con Carlos Mesber en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!. Liliana reveló que batalló contra el alcoholismo y su madre Lila Morillo fue quien la salvó. "Yo toqué fondo cuando el papá de mi hija me dijo: 'ya no quiero seguir viviendo contigo'", recuerda. "Toqué fondo y me dediqué a beber". Según ella, peleó por su matrimonio a capa y espada, y sintió un doble rechazo, de su esposo y de su padre. "Me dije: si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo". Un momento que según ella marcó su vida fue cuando intentó llamar a su padre y El Puma le colgó la llamada y la ignoró cuando ella se separó del padre de su hija. "Él no sabía si yo estaba a punto de tirarme de un décimo piso, él no sabía para qué yo lo estaba llamando", dijo. "Yo he tenido que perdonar todas esas cochinadas". Liliana Rodriguez y El Puma José Luis Rodríguez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS Su madre y su hija Galilea la rescataron del alcoholismo. "Manejé más de una vez bebida y Dios me libró de cosas horrorosas", recuerda Liliana, quien superó esta etapa oscura. La actriz de Mundo de fieras y Gata salvaje dijo que su madre sufrió muchos desprecios. "La fuerte era ella", dijo sobre su madre, quien era más famosa que su padre cuando comenzaron su relación, según la cantante, actriz y presentadora. Liliana dice que el apodo de 'El Puma' se lo puso su entonces esposa Lila Morillo, y que ella lo ayudó a negociar sus roles en las telenovelas que lo impulsaron a la fama internacional. Hasta ahora El Puma no ha reaccionado a estas declaraciones de su hija. "Él siempre quedó corto como esposo y como papá", afirmó sobre el cantante. "No nos quiere para nada", dijo sobre su padre. "Cuando él estaba internado en el hospital yo no sabía ni siquiera donde estaba", recuerda sobre la crisis de salud del cantante, quien tuvo un doble transplante de pulmón. Según ella, Carolina, la esposa actual de su padre, la ha ignorado cuando ella ha querido verlo. En una ocasión, ella cuenta que se maquilló y se vistió para acompañar a su padre a unos premios, y Carolina, su madrastra, le dijo que ella no cabía en la limosina y no podía acompañarlos a la gala. Carolina Pérez —quien es madre de la actriz Génesis Rodríguez, la hija menor de El Puma— no ha reaccionado a estas declaraciones de su hijastra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy en día, Liliana dice que ha vivido un renacer y que encontró el amor propio. "Me despierto por las mañanas alegre", confiesa. "Tengo un corazón agradecido".

