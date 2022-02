Conoce a Liliana Pérez, una latina poderosa en el mundo de la NFL La NFL y People en Español rindieron tributo a la ejecutiva mexicana Lilian Pérez por su labor a favor de la comunidad hispana como parte del equipo de los L.A. Chargers. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como directora de asuntos culturales para el equipo de football Los Angeles Chargers, Liliana Pérez se ha convertido en el puente entre este reconocido deporte y la comunidad hispana. Su valor para entrar en un mundo que desconocía, le ha permitido promover no solo el equipo que representa, sino también la Liga Nacional de Fútbol ( NFL) y resaltar la importancia de la comunidad latina en este deporte profesional. Pérez es una entusiasta del progreso femenino en todas las profesiones y es una apasionada de las causas sociales y los derechos civiles, y por supuesto, la fanática número uno de los Chargers. Pero llegar a ocupar tal puesto no fue sin sacrificios y una que otra lágrima derramada. Su inspiradora historia de éxito la han convertido en una de las Mujeres de Valor y Poder de People en Español, y este martes fue honrada como una de las latinas destacadas de la NFL con el premio Poderosas VIP. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Liliana Pérez/Poderosas/NFL Liliana Pérez | Credit: @mssauceda Durante el prestigioso evento realizado en el Sofi Stadium de Los Ángeles como antesala a la celebración del evento de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español, Pérez no pudo evitar emocionarse al recordar su historia de lucha que empezó al llegar a Estados Unidos indocumentada desde México. Hoy celebra sus logros sin olvidar sus raíces y las dificultades que tuvo que sobrepasar –incluida discriminación, asaltos y violencia- con el fijo propósito de enaltecer a todos los latinos. "Estoy apasionada de estar al tanto del prójimo simplemente por la forma en la que yo crecí. No es justo que nadie tenga que vivir este tipo de violencia. Todo lo que he hecho es reflejar quien soy yo como persona: una persona bisexual, inmigrante orgullosa….con el honor de que yo hice todo lo posible de nunca olvidar mi pasado para poder ayudar a los jóvenes y para decirles que no existe el no, simplemente [deben] soñar y progresar y buscar formas y personas que te puedan ayudar a alcanzar [tu] meta", expresó. Luego de años en el mundo de la política, Pérez se rodeó de las personas indicadas que la impulsaron a diversificarse y brindar su conocimiento y experiencia a la NFL. Liliana Pérez NFL Women of Courage and Power Natalia Dorantes Isis Sauceda NFL Mujeres de Valor y Poder Natalia Dorantes, Liliana Pérez e Isis Sauceda | Credit: @mssauceda ¿Qué sabía de futbol americano? ¡Nada! Aunque el reto fue grande, no se dio por vencida y hoy por hoy puede presumir que es una conocedora experta del deporte. "[He aprendido] ¡todo!", comentó entre risas. "[La NFL] no es deporte, es una religión. Los fans son fieles ¡hasta las cachas! Los jugadores tienen unas historias impresionantes….cuentos inspiradores de quienes son esas personas…pero más allá del fútbol americano, es la gente que hace [el deporte] especial". ¿Qué significa ser una mujer de valor y poder? "Es un honor, me da mucho gusto, pero digo ¿quién soy yo? Hay unas personas con unas carreras imprescindibles igual que merecen ser reconocidas….Es un reconocimiento hermoso, impactante [que viene con] una responsabilidad [para ayudar] a empoderarnos", puntualizó.

