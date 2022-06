Hija de José Luis Rodríguez El Puma lanza fuerte mensaje a su padre: "¡Feliz Día del Padre, Mamá!" Liliana, una de las hijas mayores del cantante José Luis Rodríguez no dudó en pronunciarse nuevamente en contra de su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que José Luis Rodríguez está distanciado desde hace muchos años de sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana, hijas de su primer matrimonio con Lila Morillo. De hecho, El Puma, ha declarado públicamente la mala relación que mantiene con ambas, quienes no han dudado en pronunciarse sobre los conflictos que tienen con su famoso padre. Por ello, Liliana no dudó en pronunciarse en el marco del Día del Padre con un fuerte mensaje. "¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Feliz Día del Padre Mamá!!!!!!!!!!!!", escribió en su cuenta de Instagram. "Sin que me quede nada por dentro… has dio mamá y papá por mucho tiempo… y te amo, y agradezco inmenso tus sacrificios… que solo nosotros sabemos", continuó. En nombre de mis tíos y primos que siguiendo el ejemplo de Silvestre Bozo [mi abuelo] aprendieron bien el legado de "padres" y nunca se fueron. Aceptándonos como somos… impulsándonos cada mañana… en infinito amor sin miedo…. Haciéndonos lo que hoy somos ¡invencibles! En honor a los que nunca se van y están ahí… presentes….a los que no han estado pero rectificaron a tiempo….a ellos…. Mis respetos… Y en especial a Florencio Mocao…. Me quede con las ganas…. ¡¡¡¡¡Feliz día del padre !!!!! ¡Para ellos y para todos los dignos de ser llamados papá!" Acompañó este texto con un video de un hombre reflexionando sobre la importancia de ser padre. "Tener un hijo no te convierte en ser padre. No es tener un hijo nada más", comienza dicha persona. José Luis Rodríguez, Lilibeth Morillo, Liliana Rodríguez Credit: Lilibeth Morillo/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para ser padre debes tener ganas de ser padre. Tienes que aprender a ser padre. Tienes que esforzarte para ser padre; pero lo más importante de todo, hay que estar, hay que estar. Tu vieja [madre] te la da la vida, y tu viejo [padre ] te enseña a vivirla, papá", agregó. "¿Cómo te enseña a vivirla? Es con la palabra, con el ejemplo, estando ahí, con el afecto que es muy importante". José Luis Rodríguez Lilian Morillo recibió muestras de apoyo por parte de los usuarios, quienes también aprovecharon para rendir reconocimiento a las mujeres que han sido padre y madre.

