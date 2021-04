Las hermanas Morillo de luto tras dolorosa pérdida: "¡Cuánta tristeza nos dejas!" Liliana y Lilibeth anunciaron la inesperada marcha de su familiar a través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia Morillo está de luto. Lilibeth y Liliana dieron a conocer la triste partida de uno de sus seres más queridos e importantes de su vida: su tía Violeta, hermana de su madre Lila Morillo. Desoladas por la pérdida, ambas artistas expresaron lo que significó en sus vidas y el vacío tan grande que deja su marcha en sus corazones. "¡Tía amada mía de mi corazón! ¡Mi violín sonoro! ¡Cuánta falta nos vas a hacer! Dios mío, ¡cuánta tristeza nos dejas! Toda una vida contigo, ¡queé diferente será todo sin ti! Pero tenemos la certeza en Cristo JESÚS que no es un adiós, ¡sino un hasta luego!", arrancó el mensaje de Lilibeth. Su tía Violeta era una institución en la familia, alguien lleno de amor y alegría para dar. "Ayer fue un día bien difícil", comenzó Liliana con pesar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestro gardel soñador, me faltan palabras desde este dolor profundo mezclado con agradecimiento, ira e impotencia para decir lo orgullosa que estoy de pertenecer a esta familia, aunque somos muchos siempre la unión familiar ha sido primordial disfrutándonos siempre en familia, siempre juntos", prosiguió la cantante. Desafortunadamente la distancia hace imposible una despedida física, ellas están en Florida y sus familiares en Venezuela. Pero lo están en amor y alma tal y como expresaron en sus sentidos mensajes. "Las abrazo primas de mi corazón, cómo quisiera estar ahí para llorar juntas y abrazarnos. ¡Que desastre!", compartió Liliana. El coronavirus ha hecho estragos en su familia y mientras despiden a su tía querida, su tío Honorio sigue en una situación complicada "con el infernal virus chino". Las hermanas y admiradas artistas venezolanas recibieron, junto a su mamá, las condolencias y el cariño de todos sus seguidores en este difícil momento. Buen viaje, Doña Violeta, Que En Paz Descanse.

