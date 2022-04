¡Suenan campanas de boda para Lele Pons! "Dije que..." ¡No te pierdas el momentazo de la famosa influencer cuando su novio Guaynaa se arrodilló frente a ella en un romántico paseo junto al mar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele Pons dejó a sus seguidores boquiabiertos al mostrar cómo reaccionó al sospechar que estaba a punto de escuchar el repique de las campanas de su propia boda, cuando su novio Guaynaa se arrodilló romántico frente a ella para pedir su mano: "Dije que…", mantuvo el misterio la joven rubia, hasta desvelar qué había ocurrido exactamente. Admirada y querida por sus casi cincuenta millones de seguidores solo en su red de Instagram, Lele Pons es conocida por su naturalidad y simpatía. Siempre se mostró autentica en sus redes, como cuando recientemente mostró sin problemas sus piernas con celulitis. El pasado mes de diciembre, Lele Pons y Guaynaa celebraron su primer aniversario de novios en un mágico lugar. Hace unas horas, la famosa influencer reaccionó así al ver a su novio de rodillas frente a ella en un romántico paseo frente al mar. Vestida con un sencillo vestido blanco, Lele Pons se llevó la mano a la boca en shock, ante el repentino gesto de su pareja: "Dije que…", anunció al comenzar su carrusel de fotos. Lele Pons Guaynaa Credit: IG Lele Pons Lele Pons Guaynaa Credit: IG Lele Pons SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La divertida Lele Pons contó la historia de cómo después de que su novio se arrodillara frente a ella, ella pensó que iba a pedir su mano, cuando en realidad se agachó para abrocharse los cordones de sus zapatillas, algo que procovó las carcajadas de la mayoría de sus seguidores, quienes pensaron al ver la primera foto que su próxima boda era un hecho. Lele Pons Guaynaa Credit: IG Lele Pons "Algún día me casaré", compartió con cara de fastidio en sus redes. ¿Un tirón de orejas para que su novio se lance finalmente a la propuesta? Lele Pons Guaynaa Otra travesura más de la reina de las redes, quien visitó Coachella recientemente, y que con sus ocurrencias continúa manteniendo viva la atención de sus numerosos fans a lo largo y ancho de este mundo.

