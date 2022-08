¡Lili Estefan vive un momento inesperado durante sus vacaciones en Grecia! En medio de su descanso por varias ciudades de Europa, la conductora cubana compartió lo que le pasó mientras disfrutaba de sus exóticas vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como buena amante de los viajes, este verano Lili Estefan decidió darse un gusto y eligió el destino favorito de los famosos. Después de unos días de paseo y rica comida en Madrid, ella y sus hijos Lina y Lorenzo partieron rumbo a Grecia, concretamente Mykonos, donde están pasando unos días de sol, arena, mar, música, baile y mucha diversión. Con lo que no contaba la co-presentadora de El gordo y la flaca es con el episodio que le iba a tocar vivir en medio de sus exóticas vacaciones. Todavía sorprendida con lo sucedido, Lili lo compartió emocionada con sus seguidores en las redes. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Mezcalent Lo último que se esperaba ver o hacer era algo relacionado con su trabajo. Es su momento de total descanso y desconexión antes de regresar a Miami y retomar todas sus tareas. Sin embargo, sin saber muy bien cómo, se encontró con dos personas con las que tiene una relación muy especial. La primera fue Luis Fonsi quien, junto a su esposa Águeda López, pasaba unos días vacacionales en medio de sus grabaciones de La Voz en España. Esta vez el cantante no era un invitado del programa de Lili ni tampoco protagonista de sus historias, ambos se olvidaron del trabajo y se lo pasaron en grande como colegas y amigos tal y como muestran estas fotografías que la comunicadora publicó en Instagram. "Porque este mundo es mucho más pequeño de lo que imaginamos. También me encontré con Mr. DESPACITO, mi querido Luis Fonsi y la que trató de emborracharme, mi querida Águeda López, ¡y no saben cómo nos hemos divertido!", expresó Lili feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ellos no fueron los únicos a quienes se topó en esta isla tan mágica escenario de tantas vistas y escenarios espectaculares. Hubo alguien más. "Ustedes saben lo que es hacer todo lo posible por desconectarme del trabajo y llegar a esta isla griega y encontrarme con Rodner Figueroa, este mundo es demasiado pequeño. ¡Raulyyyyy te extrañamos! Qué manera de nosotros chismear en Mykonos sin ti. Te quiero, mi querido Rodner, qué buena sorpresa", escribió la conductora. Aunque están en cadenas diferentes, el cariño por tantos años trabajando juntos permanece y así lo dejaron ver en este divertido video.

