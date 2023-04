¡Lili Estefan y Shakira juntas en Miami! Así fue su emotivo encuentro La co-presentadora de El gordo y la flaca y la cantante colombiana protagonizaron un momento entrañable. "Te amo, te amo, te amo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adiós España, hola Miami. Shakira ha comenzado su nueva vida en la ciudad donde tantos momentos bonitos ha vivido. Ha sido como volver a casa. Prueba de ello ha sido el reencuentro con una de las personas que más le ha apoyado en los medios: Lili Estefan. Ya lo hizo en el pasado con su música y lo ha hecho tras todo lo sucedido en su vida personal en el último año. La presentadora cubana no ha tenido reparo en mostrar su malestar con Gerard Piqué y la manera de hacer las cosas en su relación. Pero eso ya es pasado. Ambas mujeres se encontraron en un evento muy especial en Miami y se fundieron en un sincero abrazo. "Mi bella preciosa. Te amo, te amo, te amo", le expresó Lili, reiterándole su cariño de tantos años. Shakira y Lili Emotivo encuentro entre Shakira y Lili Estefan | Credit: Lili Estefan:(Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Latin Recording Academy) Shakira: (Photo by Bruce Glikas/WireImage) Shakira ya ha comenzado a socializar y acudir a eventos públicos. Por ejemplo, el concierto de Juan Luis Guerra, que tuvo lugar este sábado en Fort Lauderdale. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre bambalinas, Lili y la colombiana se encontraron para sorpresa de ambas. No lo esperaban. Sus caras de alegría quedaron grabadas en unas imágenes que la conductora compartió feliz en sus historias de Instagram. Shakira fue muy bien acompañada. Flanqueándola estuvo en todo momento su hijo mayor, Milan, quien fue presentado por su mami a Lili. "Te presento a mi hijito", dijo la intérprete, quien se veía feliz y contenta. Con ellas también estaba Juan Luis. quien dio un concierto apoteósico y lleno hasta la bandera. Unos primeros encuentros de los muchos que a Shakira le quedan por hacer en esta ciudad que siempre la ha acogido con los brazos abiertos.

