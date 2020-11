Close

Lili Estefan se viste de princesa e imita el look de Karol G en los Grammy Latino Después de las duras críticas al vestido de la colombiana en la famosa premiación, la conductora se atrevió a emularla con un traje parecido. ¡Su interpretación causó sensación! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pasada edición de los Grammy Latino fue una de las más comentadas, no solo por las difíciles circunstancias en las que tuvo que celebrarse por la pandemia, sino también por algunos de los modelitos que lucieron sus protagonistas. Especialmente Karol G. La colombiana apareció vestida de princesa rebelde, un look que fue de los más comentados, además de criticados por los expertos de moda. Su exceso, para algunos innecesario en un alfombra de esta categoría, causó todo tipo de opiniones, por lo general nada positivas. En medio de este huracán, Lili Estefan fue con todo y se atrevió a imitar a la intérprete de "Tusa" con un vestido del mismo corte con el que entró en el plató de El Gordo y la flaca. A pesar de la polémica causada por este traje considerado por una gran mayoría como inapropiado, la presentadora cubana lo alabó y le mostró su cariño y admiración a la artista. "Es el vestido del que más se ha hablado, además creo yo que tenía que haber sido la canción del año", explicó Lili mientras "Tusa" sonaba de fondo. Image zoom Credit: Rodrigo Varela / Colaborador SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A Lili le quedó más bello", "Pareces una quinceañera", "Se te ve mejor a ti Lili", "Flaca, a ti sí te van esos vestidos", "Lili G, esto está encendido, mi gente", le dedicaron algunos de sus seguidores a la cubana. El traje elegido por la novia de Anuel para esta noche de gala era de la firma Dolce & Gabbana y en la zona de tul llevaba un mensaje oculto que no era otra cosa que una de la líneas de su tema nominado. "Un hombre le pagó mal, ya no se ve sentimental". Gustara más o menos, tanto Karol G como Lili lucieron como auténticas princesas.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Lili Estefan se viste de princesa e imita el look de Karol G en los Grammy Latino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.