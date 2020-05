Lili Estefan se reencuentra con su exsuegra y tiene este hermoso gesto con ella A pesar del divorcio, la conductora cubana mantiene una preciosa relación con ella. Este ha sido el motivo de su encuentro en plena cuarentena. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue uno de los momentos más duros de su vida. Hace casi tres años, Lili Estefan anunciaba su separación de Lorenzo Luaces en su programa El Gordo y la Flaca. Después de 28 años ponían fin a un matrimonio lleno de amor del que nacieron dos preciosos hijos. A pesar del dolor del proceso y de todo lo que se dijo entorno a la separación, la conductora recuperó la sonrisa con la ayuda de su trabajo y, especialmente, de los suyos. Aunque no ha vuelto a hablar al respecto y ha preferido mantener esa parcela de su vida alejada de los focos por respeto a su ex y a sus hijos, Lili ha demostrado que por encima de todo está la familia. El marido de la que fuera su suegra acaba de cumplir 80 años, así que desde la puerta y marcando las distancias requeridas, ha ido a felicitarle con mariachis, pancartas y todo el amor del mundo. "Así celebramos hoy los 80 de abuelo Ernesto. Feliz cumpleaños, abu, aunque no pudimos abrazarnos ni acercarnos, ¡queríamos celebrarte con todo el amor que te mereces! Qué bueno que los pudimos SORPRENDER a los dos. Felicidades, que bendición llegar a los 80. Te queremos muchoooooo", escribió junto a este precioso video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ernesto no es abuelo de sangre de sus hijos pero como si lo fuera. Ha estado con ellos toda la vida y ha sido un gran pilar para todos. "Es el esposo de mi exsuegra, que fue tan abuelo como los abuelos de sangre y nosotros lo queremos mucho. Lorenzito y Lina querían darle la sorpresa", ha contestado a una seguidora en redes al ser preguntada. Sin duda, un ejemplo de amor y unión familiar a pesar de lo difícil que supone una separación. Pues nos sumamos a esa celebración, ¡felices 80, Ernesto!

Close Share options

Close View image Lili Estefan se reencuentra con su exsuegra y tiene este hermoso gesto con ella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.