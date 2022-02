Lili Estefan se pronuncia sobre el anuncio de la separación de su "hermanito" William Levy y Elizabeth Gutiérrez La conductora de El gordo y la flaca (Univision) fue preguntada sobre el tema en su programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, William Levy sorprendía a muchos al anunciar públicamente a través de sus historias de Instagram el fin de su relación sentimental con la madre de sus hijos, la también actriz Elizabeth Gutiérrez. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", compartía el reconocido galán cubano. El mensaje, sin embargo, apenas estuvo visible unos minutos ya que el protagonista de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Sortilegio tomó la decisión de eliminarlo. Preguntada al respecto días atrás en su programa El gordo y la flaca (Univision), Lili Estefan, quien es muy amiga de la pareja, no pareció mostrarse muy inquieta ante lo sucedido. "¿Ya le hablaste a William Levy?", le preguntó su compañero Carlos Calderón. Lili Estefan Elizabeth Gutiérrez y William Levy; Lili Estefan | Credit: Mezcalent (x2) "¿Pa´ qué?", no tardó en responderle la conductora de origen cubano. "Esta no es la primera vez y por eso decimos 'nuevamente' pasa esto. ¿Tú crees que ya yo esta vez me preocupé?", comentó Lili, quien tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. "Todo el mundo está esperando que yo diga algo pero yo no he hablado con William Levy". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora, no obstante, reconoció que le extrañó "muchísimo" que William pusiera ese mensaje "porque en los últimos meses los he visto muy juntos". "O sea se han visto, no sé, en Instagram juntos, trabajando… Lo puso y lo borró. Está muy raro todo señores". Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Mezcalent "Son una de las parejas más bellas y yo los amo a los dos. William es como mi hermanito y lo regaño constantemente porque claro… Ya veremos", agregó Estefan.

