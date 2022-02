Lili Estefan cree que "no era necesario" que Jacky Bracamontes escribiera sobre su romance con William Levy La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) se pronunció este lunes en su programa sobre la polémica originada a raíz de las recientes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Jacky Bracamontes; Lili Estefan y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Mezcalent (x3) Las recientes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez respecto a la confesión que hizo años atrás Jacky Bracamontes en su libro autobiográfico 'La pasarela de mi vida' sobre el romance que tuvo con William Levy mientras protagonizaban la exitosa telenovela Sortilegio han dado mucho de qué hablar durante los últimos días en los principales programas de farándula, entre ellos El gordo y la flaca (Univision), donde este lunes fue abordado el tema por sus conductores. Si bien prefirió no posicionarse en un bando, Lili Estefan sí dejó clara cuál es su postura respecto al hecho de que Bracamontes destapara en su día su romance con el galán cubano. "Yo recuerdo cuando salió el libro de Jacky y me llamó mucho la atención que incluyera esa parte en el libro, o sea después de estar casada, con hijos, o sea jamás me imaginé que era algo que ella iba a poner como parte de su libro; sin embargo, ahí lo puso y yo sí creo que a lo mejor no era necesario", comenzó comentando la conductora de origen cubano. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Mezcalent "Me imagino que es lo que a lo mejor más libros le ha vendido, no lo sé si esto fue lo más grande que ella tuvo en el libro porque yo personalmente no lo he leído, pero sí me pareció raro", agregó. Raúl de Molina, por su parte, señaló que el asunto de la separación entre Elizabeth y William es un tema que ha estado en boca de todos desde hace muchos años. "Por años se habló Lili, tú lo sabes, aquí de que los dos estaban separados, que si estaban separados, que si volvían, que si después volvieron, que si no y esto es una situación que ya lleva hace casi 14, 15 años, no sé, atrás […] ¡Qué lastima que ahora de verdad se están separando!". "No sé si es de verdad", no tardó en matizar Lili. "Esto es algo que él puso, quitó y nadie ha confirmado nada. Es lo que no sabemos, ¿están o no?, ¿es un truco publicitario?, ¿es algo que pasa de vez en cuando y a lo mejor él lo puso y después…?", se preguntó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lo que ambos presentadores sí coincidieron es en reconocer que Elizabeth "es una de mujeres más bonitas y sexys de la televisión" y que ambos formaban una pareja espectacular. "Y educada y elegante. Son una pareja preciosa", dijo Lili.

