Lili Estefan lució sexy figura mientras se divertía en la playa Lili Estefan luce más bella que nunca y así quedó demostrado durante sus vacaciones en Bahamas, donde presumió su escultural figura mientras se divertía. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que la soltería le ha sentado muy bien a Lili Estefan y ser madre de dos jóvenes no ha dejado huella; por el contrario, la titular del programa de televisión El Gordo y la Flaca luce más bella que nunca y así quedó demostrado durante sus vacaciones en Bahamas, donde presumió su escultural figura mientras se divertía. Image zoom La conductora dio a conocer un video donde se le ve jugando con cerdos en la playa. Durante la dinámica su bien torneado cuerpo, enmarcado por un bikini en tonos verde y azul, quedó al descubierto para el deleite de sus seguidores. “Oh my God”, mencionó Estefan, en el clip que posteó en Instagram, cuando dos cerdos se le acercaron de manera precipitada para jugar con ella. Además, la comunicadora dio a conocer otras imágenes donde posa con un mini vestido de playa en color naranja con blanco que también deja al descubierto sus largas, torneadas y sexys piernas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La sobrina de Emilio y Gloria Estefan viajó para vacacionar con sus hijos Lina Teresa y Lorenzo junior; así como con unas amigas a este paradisiaco lugar. La ganadora del Daytime Emmy a la mejor presentadora hispana se separó en 2017 de su esposo Lorenzo Luaces y en mayo de este año iniciaron los trámites de divorcio. Pese a este difícil momento, Lili Estefan parece llevar su nueva vida en solitario de una manera feliz. Además, de estar gozando de un gran momento profesional, parece haber encontrado estabilidad en su vida personal porque luce radiante, tal como lo demuestran las fotografías que dio a conocer.

