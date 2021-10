Lili Estefan se comunica con su madre fallecida gracias a un psíquico. ¿Qué le expresó su mamá? La presentadora cubana Lili Estefan se comunicó con su madre fallecida en Red Table Talk: The Estefans con la ayuda de un psíquico. Así fue su emotivo reencuentro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan tuvo una emotiva conversación con el psíquico Matt Fraser en un episodio de Red Table Talk: The Estefans, que estrena en Facebook Watch mañana. La presentadora cubana pudo comunicarse con su madre fallecida con la ayuda de este guía espiritual. "Tu mamá me dice que lo que ella quiere que tú sepas es que tú te convertiste en la mujer que ella quería ser en esta tierra", le dice Fraser a Lili, quien no puede contener las lágrimas. "Cada día ella te mira desde el cielo", añade Fraser. "Ella dice: 'Lo siento por abandonarte' porque tú sientes que tu madre se fue de tu vida, pero ella dice: 'yo he sido parte de [tu vida] cada día'". Conmovida, Lili responde: "Yo lo siento". Su madre —quien se suicidó en Cuba— también le agradeció a su hija por mantener vivos los recuerdos positivos de ella. "Tú le vas a decir cuánto la amo", dice el psíquico que la madre de Lili le pidió que él comunicara a su famosa hija. Fraser añade que antes de morir, la madre de Lili tuvo muchos cambios anímicos y ahora "está tomando responsabilidad por la manera en que murió". Lili Estefan Credit: (Desiree Navarro/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) estuvo acompañada en la mesa roja por su tía, la cantante Gloria Estefan y su sobrina, la cantante Emily Estefan, quienes también escuchaban emocionadas las confesiones del psíquico. Lili Estefan Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Lili Estefan habló por primera vez públicamente sobre el suicidio de su madre el año pasado en Red Table Talk: The Estefans. "Vengo de una familia que hemos batallado con la salud mental", confesó la galardonada presentadora cubana. "Mi historia viene de mi niñez, de mi mamá. Cuando ella murió yo tenía como 10 años y medio, 11 años. Para [grabar] este show tuve que llamar a mi padre, llamar a mi hermano. Es increíble lo cuidadosos que somos los tres cuando tenemos que hablar de mi mamá y su muerte", relató. Gloria Estefan dice que el padre de Lili Estefan tuvo que hospitalizar a su madre varias veces por crisis de salud mental. "Varias veces yo llegaba de la escuela y ella estaba inestable otra vez", recuerda Lili. "Yo lo veía, lo veía en sus ojos, en su lenguaje corporal. Ella cambiaba, era como otra persona. Ella estaba deprimida". A través de los años, Lili siempre ha extrañado a su madre, y sin duda este diálogo con el psíquico Matt Frasier es algo que jamás olvidará.

