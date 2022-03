Lili Estefan rompe a llorar en al recibir un regalo inesperado por su cumpleaños Con motivo de este día tan especial, el equipo de El gordo y la flaca quiso sorprenderla a lo grande. Lo que la presentadora no se esperaba era lo que le tenían preparado. ¡Muchísimas felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde los días previos, Lili Estefan lleva recibiendo felicitaciones de cumpleaños de compañeros, familiares y amigos. También regalos y sorpresas inesperadas con las que no contaba. Una de las más emotivas llegó de su equipo El gordo y la flaca, el cual estuvo más que a la altura para celebrar a la cubana por todo lo alto. Llamadas, videos, torta gigante, fiesta improvisada en el plató y risas, sobre todo, muchas risas, fueron los ingredientes de un cóctel de sentimientos positivos en honor a la bella cumpleañera. Sin embargo, hubo algo que a Lili le acarició especialmente el corazón e hizo que asomaran sus lágrimas por esos ojos tan expresivos. ¿Qué se les ocurrió a sus colegas del show? El gesto fue conmovedor para ella y los televidentes. Raúl de Molina, Clarissa Molina y otros compañeros fueron los hacedores de este regalo que Lili recibió con los brazos abierto y mucha emoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es para menos, no se cumplen 55 años todos los días y, sobre todo, rodeada de tanto amor, alegría y buenos deseos. Entre los detalles cariñosos, además del abrazo y el festejo a lo grande en directo, Lili recibió algo sumamente significativo. Sin duda, el presente más importante de su vida: sus hijos. Tanto Lorenzo como Lina dejaron grabados unos mensajes cargados de amor y buenos deseos a su mami, su fiel compañera, a la que agradecieron ser única y siempre estar a su lado. Lili Estefan junto a sus hijos Lorenzo y Lina Lili Estefan junto a sus hijos Lorenzo y Lina | Credit: IG/Lili Estefan Tampoco faltaron los saludos de sus tíos Gloria y Emilio Estefan y, por supuesto, de su amiga del alma, hermana de la vida, Thalía. Hoy, 20 de marzo, es el día de su cumpleaños. Un día al que llega rodeada de lo más importante: el cariño y la compañía de los suyos, su familia, sus amigos y de ese público que la quiere desde hace tantos años. Gracias, Lili, por tu eterna sonrisa y ¡muchísimas felicidades en tu día!

