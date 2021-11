Lili Estefan habla sobre su aumento de senos y porqué se arrepiente de haberse realizado esa cirugía En Red Table Talk: The Estefans, Lili Estefan se sincera sobre el aumento de senos que se hizo y cuenta porqué lloró por meses tras operarse. ¡Mira sus impactantes declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan confesó en Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch) que "todas mis amigas se habían hecho los senos" y sintió presión de hacerse un aumento de senos ella también. "No me preparé psicológicamente y emocionalmente antes de hacer esto", recuerda la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) sobre esta cirugía. El resultado no fue el que ella esperaba. "Yo no estaba feliz. Me imaginé algo diferente", confiesa. Gloria Estefan —quien comparte el programa con ella y Emily Estefan— le dice que "por 41 años" estaba acostumbrada a lucir de otra manera y le fue difícil adaptarse a su nueva imagen. "Me sentí diferente. ¡Por supuesto, esto es permanente", dice Lili. Gloria Estefan cuenta que su sobrina le confesó que sentía que sus nuevos senos eran demasiado grandes, que no se sentía como ella misma. "Los primeros seis meses están inflamados y yo estuve llorando por esos seis meses enteros", recuerda Lili, de 54 años, sobre los implantes. Lili Estefan Credit: (Desiree Navarro/WireImage) Lili Estefan dice que "fue un proceso de un año entero" hasta que pudo acostumbrarse a su cuerpo nuevamente. Este fue solo un adelanto del programa, que saldrá el domingo. Si quieres ver el episodio completo, búscalo este domingo, 21 de noviembre, a partir de las 12pm ET en Facebook Watch.

