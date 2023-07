"Yo sé que todos están esperando que dé una explicación": Lili Estefan regresó este lunes a El gordo y la flaca La conductora cubana reveló cuál fue el problema de salud que la mantuvo ausente del show y las consecuencias que tendrá en su día a día. "Ya no me puedo pintar las uñas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan Lili Estefan, conductora de El gordo y la flaca | Credit: Instagram El gordo y la flaca Lili Estefan estuvo la semana pasada ausente del programa El gordo y la flaca (Univision) por motivos de salud. Su compañero Raúl de Molina explicó en el show de entretenimiento que se transmite a las 4 p. m., hora del Este, que la conductora de origen cubano estaba "enferma en su casa". Aunque se había anunciado que regresaría al estudio del programa el pasado viernes, no fue hasta este lunes cuando Lili volvió a dejarse ver frente a las cámaras de El gordo y la flaca. "Rauli yo sé que todos están esperando que yo dé una explicación. Mira, yo lo único que voy a decir es que todo el mundo me pregunta qué es lo último que yo hice antes de que se me deformara la cara por la alergia que acabo de pasar… Lo último que yo hice el viernes fue ir a cenar a tu casa", bromeó la presentadora nada más pisar el estudio. Lili Estefan Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de El gordo y la flaca | Credit: El gordo y la flaca Lili Estefan y Raúl de Molina Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de El gordo y la flaca | Credit: El gordo y la flaca La sobrina del productor musical Emilio Estefan contó que cuando se despertó el sábado 8 de julio ya tenía la cara "deformada". "La semana pasada yo no pude ir a ningún lado". Pero, ¿qué fue lo que le sucedió exactamente a la presentadora? "Es una dermatitis por contacto, estoy alérgica a ciertos químicos que pensamos pueden estar en maquillaje, en la pintura de uñas… ", explicó. "Me hicieron el examen de los parches, toda mi espalda llena con 10 parches con 82 químicos y dio que soy alérgica a 5 químicos". Lili Estefan Lili Estefan, conductora de El gordo y la flaca | Credit: El gordo y la flaca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de esos 5 químicos se encuentra en las pinturas de uñas. "No me puedo pintar las uñas", reveló. Tampoco puede maquillarse el rostro con cualquier tipo de sustancia cosmética. "Me fui entonces y me compré maquillaje que no tiene químicos", contó. La presentadora detalló que son 5 químicos "y cada uno tiene derivados y pueden estar en cualquier [lugar]". El sarpullido se origina cuando uno de esos químicos toca su cara.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Yo sé que todos están esperando que dé una explicación": Lili Estefan regresó este lunes a El gordo y la flaca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.