¡Lili Estefan regresa a El gordo y la flaca y causa furor por esta razón! Así fue el regreso de la conductora recién llegada de República Dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos días, literalmente, de ensueño para Lili Estefan en República Dominicana junto a mucha gente querida, está de regreso en su casa televisiva, El gordo y la flaca. Este martes, la conductora cubana hacía su entrada triunfal para alegría de sus colegas de show y también para el público. El recibimiento fue muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que una de sus sustitutas estos días no tuvo tan buen acogida. Lili aterrizó en el plató de forma despampanante, luciendo un espectacular minivestido rojo pasión que marcaba su figura. Pero fue su sonrisa de felicidad, el mejor complemento de todos y el que más llamó la atención. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Mezcalent "Estoy de vuelta, estoy de vuelta, yo no quería verlos, yo quería quedarme en Dominicana. Rauli lo pasamos espectacular. Yo había regresado ya, la semana pasada, el martes en la noche, pero me llamaron de vuelta para hacer una de las obras benéficas que llevan más años y es para recaudar fondos para una escuela con más de 2,500 estudiantes que llevan manteniendo tantos años. Y me regresé el viernes de nuevo a La Romana", explicó orgullosa de haber formado parte de algo tan bonito. Además de esta importante labor, reconoce que todo fue muy especial. Sobre todo, el gran cariño de la gente de aquel país. Lili se mostró encantada de haber formado parte de un evento tan importante y hacerlo en un país que ama tanto. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Su estancia en el lugar le sentó de maravilla ya que Lili se dejó ver con un brillo especial que así mismo se lo hicieron saber sus seguidores con una larga ristra de piropos y comentarios amorosos. "Ya nos hacía falta verla", "¡Luces fabulosa!", "Se ve supersexy", "Me da gusto que estés de regreso", "Mi flaca bella", escribieron tan solo algunos encantados de volverla a ver y, sobre todo, tan bien.

