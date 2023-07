Lili Estefan reaparece tras su ausencia con este anuncio: "Tuvimos que esperar por este milagro" La co-presentadora de El gordo y la flaca se dejó ver en un video desde el que compartió con lágrimas de emoción una gran noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La recuperación de Lili Estefan es un hecho. La conductora se ha asomado por las redes demostrando que, aunque sigue recuperándose de las alergias, se encuentra muchísimo mejor. La comunicadora ha reaparecido en Instagram después de días de ausencia en El gordo y la flaca, no solo para dejarse ver bien y mejorando, sino, sobre todo, para compartir un verdadero milagro que ha tocado a su familia. Conmovida de la emoción por este suceso, la cubana ha querido hacer cómplices de este hecho a sus queridos seguidores. Lili Estefan Lili Estefan comparte un milagro en su familia | Credit: (Photo by Michael Loccisano/Getty Images) A través de un entrañable video que lo dice todo, Lili contaba con gran entusiasmo la buena noticia que acaban de vivir ella y los suyos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Es una niñaaaa! Todo llega en la vida ,pero cómo tuvimos que esperar por este milagro! Gracias DIOSITO, sí que eres bueno", escribió feliz. Su hermano del alma, Juan Estefan, y su cuñada, Olida, esperan a su bebé. La celebración para saber qué venía en camino fue grabada por Lili, quien posteriormente la publicaba con mucho amor. La alegría de esta buena nueva hizo que los allí presentes lloraran de dicha por un momento esperado por tanto tiempo y que por fin se dio. ¡Muchísimas felicidades a los futuros papás!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lili Estefan reaparece tras su ausencia con este anuncio: "Tuvimos que esperar por este milagro"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.