Se da a conocer la razón de salud que ha impedido a Lili Estefan regresar a El gordo y la flaca El público la esperaba este viernes en antena y tampoco acudió. Esta es la razón que la obliga a quedarse en casa para recuperarse por completo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El público de El gordo y la flaca echa de menos a Lili Estefan. Este viernes se suponía que era el día de su regreso al show de Univison, pero no fue así. Raúl de Molina volvía a estar muy bien acompañado de sus colegas, Tanya Charry y Daniela Di Giacomo, pero sin su Lili del alma, quien lleva fuera toda la semana, y no por vacaciones. Después de unos días compartiendo su evolución a los espectadores, por fin se ha conocido la razón que la ha mantenido en casita y en absoluto reposo. Lili Estefan Lili Estefan sigue de reposo en casa | Credit: (Photo by Gustavo Caballero/Getty Images) "Tanya me acompaña porque, como ustedes saben, Lili no ha estado, está con unas alergias en su casa", expresó Raúl sacando de dudas a los que estaban preocupados por saber qué le pasaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una alergia en la piel a la que no le iría nada bien el maquillaje y demás elementos de belleza empleados en el rostro para salir en televisión. Así que toca seguir esperando por la completa recuperación de su piel. Con el fin de semana de por medio, quizá el lunes ya podría estar de vuelta el plató donde tanto la echan de menos, delante y detrás de cámara. Por ahora, la comunicadora cubana tampoco se ha mostrado en las redes estos días. Tan solo ha publicado en sus historias mensajes cotidianos como una cafetera preparándose calentita y la felicitación de cumpleaños a su amigo Tommy Mottola, esposo de Thalía. ¡Pronta recuperación, querida Lili!

