Lili Estefan y Raúl de Molina dan su versión de los hechos sobre lo sucedido con Gabriel Soto

Todo parecía estar listo para que Gabriel Soto acudiera este miércoles como invitado al programa de televisión El gordo y la flaca (Univision) a promocionar su nueva obra de teatro, pero el actor mexicano, que arribó a las instalaciones de Univision acompañado de su novia Irina Baeva, nunca llegó a pisar el set del veterano espacio de farándula que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina.

Según la versión dada por el galán de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres y Mi marido tiene más familia a través de sus redes sociales, su decisión de última hora de no participar en el exitoso show de la cadena de habla hispana se debió a los comentarios que supuestamente Lili y Raúl hicieron sobre él minutos antes de ser entrevistado.

“Desgraciadamente no pude hacer la entrevista, al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores Lili Estefan y el Gordo de Molina, la sentí hostil, fuera de lugar al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí”, expresó serio el actor por medio de Instagram.

Image zoom Carlos Tischler/Getty Images

¿Pero qué opinan Lili y Raúl sobre lo sucedido? ¿Qué pasó detrás de cámara?

Los presentadores dieron su versión de los hechos ayer en vivo durante el programa y, según dio a entender de Molina, Baeva tuvo mucho que ver en la drástica decisión que tomó Soto.

Raúl de Molina

Gabriel Soto estaba aquí para venir a El gordo y la flaca, estaba con su novia que estaba aquí afuera, y aparentemente no le gustaron algunos de los comentarios. Gabriel por lo que yo hablé con él aquí afuera, y Lili también habló con él, quería quedarse, ella estaba un poco como que no quería que se quedara Gabriel, aunque ella no era la que venía a la entrevista y le dijo que se fuera. Todavía están afuera viendo si deciden entrar al programa o no porque parece que a ella no le gusta mucho cuando hemos hablado de la relación que ella tiene con Gabriel mientas estaba casado.

Image zoom Raúl de Molina Mezcalent

Lili Estefan

Yo también salí afuera a conversar con ambos […] Él tiene que entender que muchas personas no estaban felices de la manera que se anunció esta relación después de seis meses que se estaba diciendo que no estaban juntos, pero de ahí a irse por cualquier cosa que se diga aquí… La verdad que me hubiese gustado entrevistar a Gabriel y hablar con él, no solamente sobre la obra pero sobre la relación que está teniendo en este momento porque ha sido muy público y de la manera que ha pasado yo creo que todo el mundo quisiera saber, no solamente la obra como dije, pero muchas otras cosas más. Aquí somos incapaz de hacerle algo mal…

Image zoom Lili Estefan Mezcalent

Yo entiendo [que] ellos han pasado momentos dificilísimos pero eso hay que saltarlo, hay que pasar por esto de romper el hielo, aquí hubiesen roto el hielo ya y hay que seguir adelante y tenemos que básicamente desearle suerte a Gabriel en esta nueva aventura que va a estar de gira…