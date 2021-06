Así reaccionaron Lili Estefan y Raúl de Molina al enterarse de que Karina Banda se va de El gordo y la flaca Karina Banda confiesa cómo Enamorándonos vendrá a cambiar su vida y lo que le dijo Raúl 'El Gordo' de Molina y Lili Estefan cuando les avisó que dejaría El gordo y la flaca. Por Nohelia Castro Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Karina Banda está feliz con la nueva etapa que comenzará a partir de agosto en Estados Unidos como presentadora de Enamorándonos (UNImás), tras la salida de Ana Patricia Gámez para dedicarle más tiempo a su familia. La regiomontana confiesa cómo el show vendrá a cambiar su vida y lo que le dijo Raúl 'El Gordo' de Molina y Lili Estefan cuando les avisó que dejaría El gordo y la flaca (Univision). ¿Cómo surgió la oportunidad de estar en Enamorándonos? "El público me sembró la espinita, me empezaron a 'taguear'. [Me decían] 'Karina, tú eres perfecta para ese show'. El día que vine me la pasé increíble, literal, vine a divertirme y pues les gustó a ellos, me gustó a mí, entonces ya el resto es historia", dijo Band a las cámaras de MezcalTV. ¿Cómo te sentiste al dejar El gordo y la flaca? "Siempre son decisiones difíciles de tomar, y honestamente yo estaba en un programa que también es muy querido entonces era como ¡wow!, '¿qué hago?' Imagínate cuando tienes estas dos cosas increíbles a tu alcance. Carlos [Ponce] siempre me dijo 'como ya estás lista, ¡vamos por más!', y dije '¡bueno, va!'". Las reacciones de Lili Estefan y Raúl de Molina a la salida de Karina "Cuando le conté a Raúl, me dijo, '¿de verdad te vas? ¡Pero Karina! Tú eres gran parte del show, ¿qué vamos a hacer?'. Pero ya cuando le dije que era "Enamorándonos", me dijo '¡Oh, a ese show le va muy bien! Y le gana a tal y a tal y a tal, y yo '¡sí!', me dice 'Karina, yo creo que es una muy buena oportunidad', y pues mi Lili también me dijo 'Mi Karinita, ¿qué vamos a hacer sin ti?'". Karina Banda se va de el gordo y la flaca, reaccion de lili estefan y raul de molina el gordo y la flaca Credit: Mezcalent (3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me apoyan, e igual [los de producción] me dijeron 'Karina, el gordo y la flaca siempre va a ser tu casa, en cualquier momento que tú quieras volver aquí está tu casa'". ¿Carlos Ponce se ajustará al nuevo horario de Karina? "Es un reto para mí porque Anita hizo un excelente trabajo, y en lo personal ya me puse de acuerdo con Carlos, le dije '¡mi amor! tenemos que hacer unas modificaciones en los horarios. Ahora en la mañana tú y yo compartimos, vamos juntos al gimnasio, a desayunar, y todo tu trabajo lo dejas para la tarde, porque ahora yo trabajo en la tarde y hay que pasar tiempo juntos, porque estamos recién casado y el matrimonio no se puede descuidar'". ¿Karina y Carlos quieren un bebé? "Los dos queremos una niña, pero ¡imagínate!, ¡denme tips para que me salga la niña! Estoy emocionada de esta nueva etapa en mi carrera. Arranca en agosto, todavía no les puedo decir la fecha exacta, pero tienen que estar muy pendientes porque de verdad que va haber muchos '¡que sí, que sí!'. Eso se lo puedo prometer".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Así reaccionaron Lili Estefan y Raúl de Molina al enterarse de que Karina Banda se va de El gordo y la flaca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.