"Qué irresponsable, te pasaste". Lili Estefan provoca gran revuelo por celebrar graduación de su hija La celebración en la calle mientras pasaba la caravana de coches respetó las distancias requeridas pero provocó el enfado de sus seguidores. Es una de las sonrisas más queridas de la televisión. Lili Estefan es la cara alegre del entretenimiento y verla siempre es una fiesta. Su carácter dicharachero y positivo es lo que le hace tan única y especial. Pero la conductora de El Gordo y la Flaca provocó un gran revuelo en las redes sociales por algo que no hizo tanta gracia a sus seguidores. Su hija Lina se graduaba y, debido a la actual crisis del coronavirus, los estudiantes están celebrando su fiesta de una forma muy diferente a la de otros años. No hay baile, comida ni bebida, pero sí hay gritos y alegría. Los graduados se aglomeran en las puertas de sus casas mientras los coches pasan y pitan. Lili grabó ese momento en el que se respetaron las medidas exigidas en esta cuarentena, pero para muchos no fue así y consideraron este gesto fuera de lugar y una gran irresponsabilidad. "Qué irresponsable, te pasaste", "Las celebraciones pueden esperar", "Qué payasada, y mañana transmite el programa desde su casa", "¡La niña que se quitó el tapabocas, por favor!", "¿Qué pasó con el alejamiento mi gente?", le escribieron sus seguidores muy molestos. La iniciativa es para todos los estudiantes, una forma de celebrar un año de esfuerzo y entrega. Lili estaba emocionada y su hija Lina también, ellos guardaron las distancias con los vecinos y cumplieron a rajatabla las medidas establecidas. Aún así, fue un gesto que no gustó a muchos. Lejos de enfadarse y entrar en polémica Lili reaccionó horas después como ella mejor sabe, con sentido del humor. Así que se sumó a la larga lista de celebridades, entre ellas su compañero Raúl de Molina, para hacer el reto de la almohada. Guapa no, lo siguiente. No hicieron falta más palabras. Las cosas tienen la importancia que uno le de y Lili está feliz de que su hija pudiera celebrar su graduación con esta caravana de coches, le moleste a quien le moleste. ¡Felicidades por los logros Lina!

