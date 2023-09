Lili Estefan cuenta su problema de salud en su regreso a El gordo y la flaca: "No estoy bien" La conductora compartió la difícil condición que le llevó al hospital estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado martes, Lili Estefan no se encontraba bien, así que los próximos días no acudió a su puesto de trabajo en El gordo y la flaca. Su compañero y amigo, Raúl De Molina, confirmaba que estaba enferma. Finalmente este viernes, la conductora cubana regresaba al plató del show donde contaba la difícil experiencia que está pasando en términos de salud y que la obligó a acudir al hospital. Lili agradeció a su colega de programa todo el apoyo, la ayuda y la orientación en estos complicados días. ¿Qué le pasó exactamente y cómo se encuentra en estos momentos la comunicadora? Seria, pero sin perder su alegría, contó con detalle lo que le ha sucedido. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: IG/Lili Estefan "No estoy bien", confesó al ser preguntada por Raúl. Los malestares que empezó a sentir el martes hicieron que llamara a Raúl para pedirle consejo, pues su doctor estaba de vacaciones. "El doctor De Molina me dijo, 'te tienes que ir al hospital'", expresó Estefan, quien acudió al centro médico que él la recomendó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y menos mal que se decidió a ir, de no haberlo hecho, le podría haber costado un gran disgusto y susto en su salud. "Lo que he tenido es una bacteria que te ataca el sistema urinario y te desbarata los riñones. Así que gracias, me salvaste. Lo digo jugando pero es en serio, es una bacteria que camina muy rápido dentro del cuerpo humano", dijo con preocupación Lili, quien también estuvo malita el pasado julio. Aunque no está al cien por cien y tiene que prestar mucha atención a la salud, sacó las fuerzas y el ánimo para regresar a su programa y compartir lo sucedido con su audiencia. Los mensajes de cariño y apoyo fueron inmediatos, palabras de afecto y mimo que seguro ayudan a Lili en su proceso de recuperación.

