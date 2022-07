¡Lili Estefan presume orgullosa el éxito de su hijo Lorenzo! "Se me sale la baba" La conductora cubana compartió el reconocimiento profesional obtenido por su hijo y así lo dio a conocer al mundo en unas imágenes que lo dicen todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras más queridas y valoradas de la televisión hispana en Estados Unidos. Pero para Lili Estefan su éxito, más allá de las cámaras y focos, está en casa y son sus hijos: Lorenzo y Lina Luaces. Siempre que tiene la oportunidad comparte con orgullo sus pasos y logros tanto en lo personal como en lo profesional. Esta vez le tocó el turno a su primogénito, quien este viernes arrasó en importante proyecto. En primera fila y como testigo directo, estuvo su madre, quien captó este momento clave en la vida de su hijo y, por tanto, en la suya. Lili y Lorenzo Lili Estefan y su hijo Lorenzo | Credit: IG/Lili Estefan El joven de 22 años, quien en mayo se graduó de la Escuela de Negocios Marshall, hoy celebró un paso más en su carrera. Una pasión a la que le ha puesto todo el empeño y corazón y que ha tenido unos resultados espectaculares. Desde la sala Komodo en Miami, el ambiente estalló en alegría y alboroto con la música mezclada por el joven, quien se llevó los aplausos, gritos y felicitaciones de los allí presentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Se me sale la baba! ¡Sí, ese DJ es mi hijooooooo! ¡No puedo estar más orgullosa de verlo teniendo éxito en lo que lo apasiona! La música, y yo su fan número 1. Felicidades Cheech", escribió Lili emocionada. El joven dio una sesión musical triunfal, a juzgar por las imágenes, que la familia celebró por todo lo alto. Tal y como él mismo ha mostrado en sus redes, la mesa de mezclas es su otro hogar, uno con el que toca los corazones y el esqueleto de los asistentes a sus sesiones. Lorenzo ha conseguido convertirse en todo un reclamo en este sentido en algunas de las salas y eventos más reconocidos en Estados Unidos, donde ya tiene una agenda y un público que le espera con todas las ganas, las mismas que él pone en cada sesión.

