Lili Estefan presume con orgullo el gran logro de su hija Lina Luaces: "Esa es mi hija" La joven Lina Luaces ha dado un paso más en su carrera y a sus 19 años ya es uno de los rostros más cotizados tras cumplir su gran sueño. Top model, además del más grande orgullo de la presentadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son como dos gotas de agua. Y no solo en lo físico. Lili Estefan y su hija Lina Luaces son dos mujeres terremoto que han demostrado que quien siembra siempre recoge buenos frutos. Durante muchos años ha sido la cubana quien ha recopilado éxito tras éxito televisivos. Ahora también lo hace su hija, quien con apenas 19 años acaba de dar otro paso gigante en su carrera como modelo. Su más reciente sesión de fotos muestra a una auténtica top model luciendo las marcas más cotizadas y de la alta costura. Así lo mostraba la joven en su perfil de Instagram con la ilusión de un gran sueño cumplido. Un logro que su mami tampoco dejó pasar y del que presumió con profundo amor en sus plataformas con una frase que lo dice todo. "Esa es mi hija". Lili Estefan, Lina Luaces Credit: Instagram/Lina Luaces Además de la belleza salvaje, Lina ha heredado de su madre el saber estar ante las cámaras, en su caso para modelar las marcas más lujosas del mundo de la moda que ya se la rifan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y lo mejor de todo, lo ha conseguido ella solita. La joven es el claro ejemplo de que se puede estudiar, trabajar y también divertirse a lo grande, pero siempre con responsabilidad. Sus ideas claras de lo que quiere le han llevado a ocupar un lugar de lo más respetado en el mundo de la moda. Aunque por ahora los únicos flashes y reflectores que le interesan son los de las cámaras fotográficas para sesiones y pasarelas, a Lina no se le da nada mal lo de salir en televisión. Así lo demostró en el programa de Red table talk de las Estefan. Tiene garra, fuerza y la mejor maestra en casa, así que todo podría ser. De momento sigue brillando en sus desfiles y trabajos para las revistas de moda más exitosas del mercado. Un trabajo que va en ascenso y en el que ya empieza a ser conocida por su nombre. Lo de ser 'hija de' es historia, Lina se ha ganado a pulso su lugar en el pódium de los nuevos rostros del modelaje luciendo las mejores marcas, tal y como se propuso hace más de un año. Eso se merece una felicitación a lo grande. ¡Enhorabuena!

