¡Lili Estefan presume galanazo y las redes se vuelven locas! "Suertuda" La presentadora cubana compartió una imagen que ha dado mucho que hablar al mostrarse en la mejor compañía masculina. ¡Un galán entre galanes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las solteras de oro y una de las mujeres más piropeadas de la televisión. Desde la separación del padre de sus hijos, Lili Estefan no ha vuelto a lucir galán, al menos de manera pública, pero sí una ilusión infinita por disfrutar de la vida y sus momentos. Esta semana, la presentadora mostraba una foto con la que paralizaba las redes sociales. No es una imagen cualquiera, sino una en la mejor compañía. Se trata de uno de los actores más deseados y cotizados del mundo que vuelve a estar en auge con el estreno de su última película. Con motivo de su nueva cinta, Top gun: Maverick, Lili presumió esta instantánea que se tomó con él hace unos años, una década para ser exactos, y que le ha valido un sinfín de comentarios de mujeres que hubieran deseado estar en su lugar. Lili Estefan Credit: (Desiree Navarro/WireImage) "¿Cuántos han visto la nueva película de Tom Cruise? ¡Todos dicen que está igualito! Les comparto este tbt del 2011 cuando grabó Rock of Ages en Miami. ¿Qué les parece?", escribió en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios fueron inmediatos, en la mayoría de los casos piropeando al protagonista de la famosa cinta de los 80 y reconociendo la envidia sana que sentían por la "suertuda" de Lili. Un galán de lejos con quien tuvo la oportunidad de compartir este momento. Por ahora, la conductora sigue sin soltar prenda de si se ha vuelto a enamorar. Ella prefiere guardar su vida privada en la intimidad, lo que sí le apasiona y tiene su corazón contento es su familia, sus amigos, su trabajo y ese público que tanto la quiere.

