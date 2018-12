Lili Estefan logra que Michelle Obama se mueva al ritmo de reguetón

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Lili Estefan logró que la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama bailara al ritmo de reguetón un pegajoso éxito musical de J Balvin.

La conductora del programa de entretenimiento de Univision, El gordo y la flaca realizó una extensa entrevista a Michelle Obama por motivo del lanzamiento de su libro Becoming. Estefan conversó importantes temas con la esposa del Barack Obama desde íntimos de pareja hasta la pijamada que hizo el día antes de dejar la Casa Blanca.

Sin embargo, Lili con la simpatía que la carateriza, logró que Michelle diera varios pasos de baile. Específicamente varios movimientos de cadera. Cuando comienza el reportaje, Estefan le explica a la abogada norteamericana que había hecho bailar a su esposo, el expresidente número 44 de Estados Unidos, pero aún no había logrado que bailara.

“Yo he bailado con tu esposo, pero yo no he bailado contigo”, dijo Lili. De inmediato, Michelle la mira y le pregunta: “¿no lo hemos hecho todavía? Tenemos que tener música, no podemos bailar sin música”. Michelle se caracterizó por ser una de la primeras damas de país que más fomentó la buena nutrición y el ejercicio.

Además, la vimos bailando con Ellen Degeneres en su show y hasta en el programa de entrevistas nocturno de Jimmy Fallon, The Late Night with Jimmy Fallon. Es decir, para la esposa de Obama el baile es algo natural. Incluso, la complicidad que mostró el matrimonio Obama en el primer baile de la pareja presidencial en enero del 2009, aún es recordada por muchos. En el video, se puede ver cuando Lili y Michelle se paran de las sillas. El tema “Mi Gente” de J Balvin se escucha de fondo y Michelle va moviendo las caderas al son de la música. Con un paso que le mostró Estefan, la ahora escritora siguió el baile de reguetón con mucho ritmo.