¡Polémico consejo de Lili Estefan a Elizabeth Gutiérrez y William Levy indigna a las redes! Muchas celebridades reaccionaron ayer al comunicado de Gutiérrez defendiendo al padre de sus hijos, pero las críticas a la compañera el gordo Molina tras el consejo que les brindó no se hicieron esperar. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dice el refrán que los amores reñidos son los más queridos. Después de muchos altibajos en su relación a lo largo de los años, tras el anunció de ruptura que publicó el histrión y que borró después, ayer Elizabeth Gutiérrez publicó una imagen familiar junto a William Levy y sus hijos, defendiendo al actor ante los ataques que ha recibido durante los últimos días, y sin dejar claro si verdaderamente rompieron o no definitivamente, algo que hace que los internautas continúen especulando acerca de su misteriosa relación, que ellos tratan siempre de proteger al máximo. Muchos famosos no tardaron en reaccionar al post, entre ellos, Lili Estefan. Gutiérrez mostró su agradecimiento por el apoyo que le ha otorgado siempre el padre de sus hijos y dejó ver que deja la puerta abierta a una posible reconciliación. Le deseó: "lo mejor, amor, mucha salud, felicidad con o sin mí", escribió bajo la bella imagen de unión familiar. Muchas celebridades reaccionaron al post de Elizabeth. Lili Estefan se atrevió a ir un poco más lejos, ¿animándolos a luchar por su amor? "Toda mi admiración para ti, belleza de mujer", escribió la flaca en el muro de Instagram de la actriz. "Dale con todo y sigan adelante, que cuando hay amor, SI SE PUEDE", finalizó repitiendo un emoji de un brazo en actitud de lucha. Lili Estefan Credit: Mezcalent (x2) Lili Estefan William Levy Credit: IG Lili Estefan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su comentario no cayó en gracia para muchos admiradores de Elizabeth y así se lo hicieron saber a la compañera de el gordo Molina: "No inventes, ¿entonces por qué no hiciste lo mismo con tu ex?", le preguntó una seguidora. "Deja de darle mentira, dile que sí se puede salir delante de lo que sea, que ella merece realmente ser amada". William Levy William Levy y su familia | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez "Como mujer no comparto tu opinión", replicó alguien más al comentario de Estefan. "En una relación, si hay maltrato, abuso e infidelidades lo siento, pero eso no sirve. Si él le amara no le hiciera todo lo que le hace, pero como es tu amigo, no lo quieres ver", recalcaron. Lili Estefan y William Levy, Sin filtro Credit: Twitter/Lili Estefan "Cuando hay amor hay respeto y fidelidad. Cuando NO hay amor no hay respeto ni fidelidad ni anuncios de separación cada año", escribió otra usuaria de Instagram. "¿Tú crees que todavía existe amor de William?", soñaba una fan buscando una respuesta de la conductora de la famosa sonrisa, amiga de la familia.

