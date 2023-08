Lili Estefan: "Hace rato [que perdoné a mi exmarido]" El conductor de Chisme no like (YouTube), Javier Ceriani, se trasladó hasta la casa de la conductora de El gordo y la flaca (Univision) en Miami y logró hablar con ella. "Lo que más duele es 5 años y medio después decir 'por qué perdí tanto tiempo'". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace ya casi 6 años que Lili Estefan anunció su separación de su entonces esposo, el empresario cubano Lorenzo Luaces, tras casi cinco lustros de matrimonio Si bien en ese momento no ahondó en los detalles de la separación, la conductora del programa El gordo y la flaca (Univision) confesó tres años después, en 2020, que la ruptura se debió a una infidelidad. "Todos sabían [de la infidelidad de mi esposo] menos yo", llegó a contar en la serie Red Table Talk: The Estefans. Pero, ¿será que Lili ya perdonó al padre de sus hijos? "Hace rato", reveló la presentadora de origen cubano en una conversación que tuvo recientemente con el periodista Javier Ceriani para el programa Chisme no like (YouTube), quien se presentó por sorpresa en su casa. "Ayer cumplió 61". Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Instagram Lili Estefan "Te sacaste un clavo de encima", comentó Ceriani de lo más bromista. "No, yo todavía quiero a mi exmarido, lejos, pero lo quiero", dijo entre risas Lili. ¿Qué le pasó a mi vida? La presentadora, quien supera los 3 millones y medio de seguidores en Instagram, reconoció que el trabajo fue su terapia en esos momentos tan difíciles que vivió. "Los primeros dos años el trabajo fue mi terapia. De lunes a viernes yo estaba perfecta, viernes a las 5 de la tarde cuando uno tiene un divorcio de esta manera y tan público y con tanto tormento ya el viernes a las 5 uno dice '¿qué le pasó a mi vida?'", se sinceró. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Instagram Lili Estefan La parte más difícil El talento de Univision admitió que lo más doloroso para ella fue darse cuenta de todo el tiempo que había perdido. "Lo que más duele es 5 años y medio después decir 'por qué perdí tanto tiempo'. Yo creo que esa es la parte más difícil", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Tiene novio? Lili negó que su corazón tenga dueño. "Ya me lo dijeron varias periodistas acá cubanas, estás de novio...", le dijo Ceriani. "¿Yo? Yo solo he dicho que tengo plan A, plan B, plan C, plan D, plan E", respondió ella. "¿O sea que son varios?", insistió el periodista. "No, yo no he dicho que son varios. He dicho que tengo varios planes", aclaró Lili, quien se mostró en todo momento muy amable y accesible con Ceriani.

