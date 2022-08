Lili Estefan se pronuncia sobre Gerard Piqué: "Puedo confirmar que se está portando mal" La conductora tuvo unas serias palabras en su programa, El gordo y la flaca, sobre la actitud del futbolista al mostrarse sin tapujos con su nueva novia en público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Acaba de llegar de vacaciones de Europa y está pletórica. Eso, sumado a la eterna sonrisa que casi siempre emana Lili Estefan, consiguen darle el toque dulce y amable a El gordo y la flaca. Sin embargo, cuando hay que ponerse serios, la conductora es la primera en hacerlo. Aunque no entra en discusiones ardientes como sí su compañero de ruta, Raúl de Molina, es tajante en sus opiniones y no se queda callada ante lo que considera injusto. Esta semana, su programa mostraba en exclusiva unas imágenes de Gerard Piqué con su nueva novia en las que se besaban, acariciaban y dejaban ver de lo más entregados en un concierto. A la vez, enseñaron otras de Shakira junto a sus hijos en un parque y visiblemente afectada. Es ahí donde Lili alzó su voz para opinar y dejar claro que no está de acuerdo con las formas en las que el futbolista está haciendo las cosas. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: (Photo by John Parra/WireImage) El show de Univision hizo públicas unas imágenes desoladoras de la cantante colombiana en una salida con sus hijos y bastante decaída. Una situación que generó debate de inmediato entre Lili, Raúl y el paparazzi español, Jordi Martín, responsable de todas las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Yo que he hablado con mucha gente en estos días, aquí lo peor que está pasando... nadie le pide a Piqué que esté enamorado de Shakira para el resto de su vida, pero uno debe de ser mejor exmarido que marido y cuando tú ves a un hombre que le importa poco, que le importe nada de lo que está pasando y quiere hacer su vida, esto es un problema", expresó contundente la presentadora cubana. Lili se mostró muy solidaria con Shakira y muy sentida ante el visible sufrimiento por el que está pasando ante la aparición pública y sin filtro del que hace poco era todavía su pareja. "Tú te puedes enamorar de otra persona pero tienes que saber hacer las cosas y te puedo confirmar que se está portando mal, yo creo que esto es lo peor que puede hacer un hombre, ¿qué le ha hecho Shakira? Que se porte bien con Shakira, que se porte bien", resaltó muy seria. Las imágenes que dio a conocer El gordo y la flaca por primera vez de los nuevos tortolitos han dado la vuelta al mundo dejando no precisamente en el mejor lugar al deportista. Hace unos días la identidad de su nueva pareja se hizo pública y a partir de ahí es que Gerard y Clara Chía han decidido no esconderse, a pesar del proceso de separación en el que todavía se encuentra con la artista.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lili Estefan se pronuncia sobre Gerard Piqué: "Puedo confirmar que se está portando mal"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.