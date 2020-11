Close

Lili Estefan ¡multada por conducir en exceso de velocidad! La presentadora de El gordo y la flaca (Univision) compartió de viva voz la noticia este jueves en su programa de televisión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las normas están para cumplirse y cuando alguien se las salta, así sea la persona más famosa del mundo, las sanciones no se hacen esperar. Esto fue lo que le sucedió recientemente a Lili Estefan, la presentadora del programa El gordo y la flaca (Univision), quien fue multada por exceso de velocidad luego de sobrepasar el límite de los 30 kilómetros por hora. La propia Lili, quien es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, compartió lo sucedido este jueves en el show de televisión que presenta junto con Raúl de Molina. "Yo iba en una zona de 30, iba a un poco más", dio a conocer la conductora. "Iba en una zona de 30 y me dijo que iba a 41/42", detalló la orgullosa mamá de Lorenzo y Lina. Image zoom Lili Estefan | Credit: Mezcalent La sobrina del productor musical Emilio Estefan explicó que el policía que la multó no llegó a reconocerla ya que se encontraba con la máscara puesta y no llevaba maquillaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ni se dio cuenta de que era yo", aseguró Lili. Lejos de molestarse por la sanción, la presentadora, quien tiene más de tres millones de seguidores solo en Instagram, señaló que no dudó en agradecer al oficial por su trabajo. "Le dije: 'Felicidades, los queremos, los apoyamos, sigan haciendo el trabajo que tienen que hacer'", aseveró Lili, quien esperó a que le pusiera la multa para felicitarlo. "Después que me dio el ticket lo felicité, después, o sea ya cuando me dio todo le dije: ‘Solo quiero decirles que los apoyamos y que esperamos sigan haciendo [su trabajo]", compartió.

