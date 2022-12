Lili Estefan muestra la espectacular decoración navideña de su casa Un año más, la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) ha vuelto a causar sensación en redes con su decoración navideña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Mezcalent La navidad es una época de unión familiar y celebración, pero también de regalos, luces y decoración. Son muchas las celebridades que sorprenden cada año al convertir sus hogares en un verdadero espectáculo navideño. Este es el caso de Lili Estefan, la copresentadora del programa El gordo y la flaca (Univision), quien un año más ha causado sensación en las redes sociales con su decoración. La conductora de origen cubano compartió este martes un video a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores, en el que muestra cómo luce su casa por navidad. Lili Estefan Credit: Instagram Lili Estefan "Casi lista para la navidad", escribió Estefan junto a la grabación. Lili Estefan Credit: Instagram Lili Estefan Un año más, la presentadora se decantó por el diseñador floral Dariel Hernández para darle el toque navideño a su casa. Y el resultado no defraudó a nadie. Lili Estefan Credit: Instagram Lili Estefan "Gracias Dariel por las flores que ya tienen una semana y todavía siguen, gracias por el árbol y la tradición de hacerlo juntos por tantos años", compartió Estefan. Lili Estefan Credit: Instagram Lili Estefan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "¡Qué belleza!", no tardó en comentar una de sus seguidoras. "Ya te habías tardado en mostrarnos tus arreglos de navidad, me encanta", se puede leer en otro de los comentarios que no tardaron en invadir su publicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lili Estefan muestra la espectacular decoración navideña de su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.