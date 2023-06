Lili Estefan habla sin filtro sobre Clara Chía: "Es bastante desubicada" La conductora dio su opinión ante el juicio celebrado en Barcelona por la denuncia de Gerard Piqué y su novia a Jordi Martín, colaborador de El gordo y la flaca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se tuvo que decir, y se dijo. Lili Estefan no tuvo problema alguno al expresar su opinión sobre el comportamiento de Clara Chía en todo lo que ha rodeado a la separación de Shakira y Gerard Piqué en el último año. Lo hizo cuando comenzó todo, y lo mantiene a día de hoy. Con motivo del juicio contra el colaborador de El gordo y la flaca, Jordi Martín, en España, tras la demanda interpuesta por la pareja, la presentadora dio su opinión. La justicia ha dado la razón al fotógrafo, a quien habían pedido orden de alejamiento por sentirse acosados a cada instante. Razones que, según parece, un juez no ha visto tan claras. Durante la conversación del paparazzi y Lili en directo este miércoles en el show, la flaca no tuvo problema en volver a expresar su opinión sobre la joven de 23 años y, sobre todo, su forma de proceder todo este tiempo. Lili Estefan sobre Clara Chía Lili Estefan opina sobre Clara Chía | Credit: Lili Estefan: (Photo by Santiago Felipe/Getty Images) Clara Chía y Gerard Piqué: Grosby Group "Es una chica muy joven, inmadura, un poquito desubicada, porque el hecho de que esté con Piqué, bastante desubicada", comentó bajo la atenta mirada de Karina Banda, su compañera del show este día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, Lili aplaudió más que nunca los temas de su amiga Shakira, que hoy recobran mucho más sentido. "Al final la canción "Monotonía" y todas las canciones que ha sacado, le están dando la razón a Shakira", expresó, siempre crítica con el comportamiento de Piqué. Unas declaraciones que Martín comparte y aplaude. "Yo lo he dicho aquí, Lili, y tú también. Clara no puede ir con ese victimismo por bandera cuando se ha metido en un matrimonio", expresó el fotógrafo. "Estoy de acuerdo contigo y más en un mundo hispano donde todo el mundo queremos a la familia, atesoramos. Es algo que mucha gente nunca se lo va a perdonar. Otros poco a poco se olvidarán", añadió. La visita a los juzgados no fue precisamente favorable para la pareja pues, según expresó Martín, tanto el juez como el fiscal dieron a entender que hay asuntos muchos más graves de los que ocuparse.

