Lili Estefan, su hija Lina y Thalía se sueltan la melena ¡y alborotan las redes con este baile! Madre, hija y amiga compartieron un momento de risas y parranda que puso a todos sus seguidores en pie y a bailar la famosa "Macarena". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque ya han pasado unos días desde el cumpleaños de Lili Estefan, la protagonista sigue compartiendo momentos únicos de su festejo. El más reciente llega al lado de su hija Lina Luaces y su amiga del alma, Thalía. Los tres bellezones sorprendieron a sus seguidores con un baile improvisado y entre risas que no ha pasado desapercibido. El alto contenido de diversión, buena energía y alegría es tan contagioso que la lluvia de halagos y comentarios bonitos no se ha hecho esperar. A ritmo de "Macarena", se dejaron llevar e interpretaron así la famosa coreografía que en su día hasta Bill Clinton se atrevió a hacer. Todo ocurría en la comida que se celebraba en honor a la cumpleañera. Sin pensárselo mucho, Lina, convertida en toda una top model, levantó a Thalía del asiento y se soltaron la melena en apenas unos segundos. "Lina me agarró in franganti", escribió divertida la intérprete de "Entre el mar y una estrella". Igual lo hizo de diez y se lo pasó en grande. De sobra es conocida la bonita amistad que une a la conductora cubana y su familia con Thalía, a quien consideran un miembro más. Thalia y Lili Estefan Credit: Instagram/thalia Esta es tan solo una de las muchas aventuras que han vivido juntas y que han hecho virales en redes, donde siempre son bienvenidas. "Las tres son súper divertidas", "Qué adorables", "Bellas mujeres", "Ustedes gozan un mundo", "Me encantó", "Son lo mejor", les escribieron sus fans. Lili Estefan junto a sus hijos Lorenzo y Lina Lili Estefan junto a sus hijos Lorenzo y Lina | Credit: IG/Lili Estefan Con este baile, Lili quiso animar a todos el día y transmitir esa alegría que ella siempre tiene. "Vamos mi gente, que sí se puede", escribió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lili Estefan, su hija Lina y Thalía se sueltan la melena ¡y alborotan las redes con este baile!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.