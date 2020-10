Close

Lili Estefan rompe el silencio sobre el suicido de su madre La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) abrió su corazón en el más reciente episodio del show Red Table Talk: The Estefans, hablando de la dolorosa muerte de su mamá cuando ella era una niña. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lili Estefan habló por primera vez públicamente sobre la muerte de su madre. La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) reveló que su madre se suicidó cuando ella era una niña. "Vengo de una familia que hemos batallado con la salud mental", confesó la galardonada presentadora cubana de 53 años en el tercer episodio de su show en Facebook Watch Red Table Talk: The Estefans. "Mi historia viene de mi niñez, de mi mamá. Cuando ella murió yo tenía como 10 años y medio, 11 años. Para [grabar] este show tuve que llamar a mi padre, llamar a mi hermano. Es increíble lo cuidadosos que somos los tres cuando tenemos que hablar de mi mamá y su muerte", relató. Gloria Estefan dice que el padre de Lili Estefan tuvo que hospitalizar a su madre varias veces por crisis de salud mental. "Varias veces yo llegaba de la escuela y ella estaba inestable otra vez", recuerda Lili. "Yo lo veía, lo veía en sus ojos, en su lenguaje corporal. Ella cambiaba, era como otra persona. Ella estaba deprimida". Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) Lili añade que su madre a veces tenía pensamientos delirantes. "De repente ella decía: 'El sol se está acercando más a la tierra y todos nos vamos a morir'," cuenta la presentadora. "De repente yo me despertaba en la mañana y ella me decía: 'Soy la virgen María' así que yo tenía que tratarla como si fuera una virgen", añade. "Yo crecí muy rápido", confesó Lili. A lo que añadió Gloria Estefan: "porque tu mamá se quitó la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Lili Estefan se le aguan los ojos al recordar el día que sucedió esa tragedia familiar. "Ese día recuerdo que mi padre llegó y me dijo: 'La vida no es justa y a veces no obtienes exactamente lo que quieres'." Entonces él le dijo a su hija: "Tu madre murió". Según Gloria Estefan, la madre de Lili se encerró en la casa y los vecinos notaron que algo andaba mal. "Nunca he hablado sobre eso por respeto a todas las personas que pasaron por el proceso. Soy una figura pública y cada vez que trataba de hablar de eso no podía, solamente lloraba", dijo Lili entre lágrimas. "Creo que esa fue mi depresión. Yo miraba para atrás y pensaba: 'Pudimos haber hecho algo'" para prevenir su muerte. La presentadora dice que la llegada de Fidel Castro y el comunismo a la isla afectaron emocionalmente a su madre, que venía de una familia adinerada. "Ella no pudo hacerle frente a todo. No tenía a su familia ahí", cuenta sobre su mamá. "Ese era un momento horrible en Cuba". Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) "Mi padre hizo todo lo que podía, él era muy joven",recuerda Lili. "Mira atrás y pienso: ¿Cómo pude sobrevivir tanto?" Con el paso de los años, Lili dice que pudo encontrar paz, procesar lo sucedido y hablar del tema. "Tal vez si lo hablas puedes ayudar a alguien más", reconoce. "Cuando pasas por algo tan oscuro en tu vida, aprendes los mejores mecanismos para salir adelante".

