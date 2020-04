Lili Estefan habla sobre el futuro de su programa El Gordo y La Flaca tras la pandemia del Coronavirus Lili Estefan habla sobre cómo la pandemia del Coronavirus ha impactado su programa El Gordo y La Flaca (Univision) y cómo se han adaptado a esta nueva realidad By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras más de 20 años al aire, El Gordo y la Flaca —como muchos programas de Univisión— ha tenido que reestructurarse para afrontar la pandemia del Coronavirus. Tras reportarse varios casos de empleados contagiados por el virus, muchos presentadores han tenido que reportar desde casa. Lili Estefan, quien presenta este programa de farándula junto a Raúl de Molina, habló con People en Español sobre cómo se han visto afectados. Si bien hay una gran cantidad de empleados en casa —ya que los estudios del canal en Miami han tenido que cerrar por la pandemia— hasta ahora no les han avisado sobre posibles despidos a su equipo. "No nos han informado nada", asegura la presentadora cubana. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images El contenido del programa de farándula en sí —como el de muchos otros shows— ha tenido que adaptarse a la actual situación mundial. "Tendremos que reinventarnos porque los cantantes no van a hacer conciertos —solo virtuales o con imágenes— los próximos meses va a ser un reto inmenso para todos, desde los restaurantes hasta las peluquerías o los gimnasios", admite Estefan. La industria del entretenimiento —que nutre de contenido al programa— también ha visto muchas producciones de películas y series que han tenido que ser pospuestas por el virus. "Es un reto mundial", dice la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lo personal, ha tenido que trabajar desde casa con sus hijos como un sinfín de madres profesionales. "He puesto mi casa de estudio, mis hijos están haciendo las clases en el comedor. Si se trabaron en la cocina porque estaban buscando algo de comer, tienen que esperar el [corte] comercial para salir. Estoy grabando muy cerca de la cocina así que no se puede poner la lavadora de platos o hacer ruido mientras grabamos", cuenta. "Lorencito grita 'mom' porque a veces se le olvida que estoy grabando en vivo. Es una dinámica difícil, todo el mundo está usando la casa de escuela y de oficina". Image zoom Instagram/Lili Estefan Sobre su co-presentador Raúl De Molina, Estefan bromea: "Raul está más paniqueado que yo, le echa Lysol a todo. Le digo: 'No puedes echarle cloro a las frutas cuando las lavas'. Esto es algo nuevo para todos". Image zoom Lili Estefan con sus hijos Eso sí, la presentadora agradece cómo sus hijos han ido aceptando esta nueva realidad. "Se han portado de maravilla, ya esta semana los noto que no dan más. Este domingo fue un día bello en Miami y al dejarlos dentro de la casa están volviéndose locos", admite Estefan, quien los fines de semana pasa tiempo en otra casa suya junto a un lago para relajarse. "Me siento ahí, miro el agua. Tenemos un botecito y damos una vuelta, eso nos ayuda los fines de semana", dice. Para su hija, que está en su último año de escuela secundaria, ha sido difícil no poder tener una fiesta de Prom o de graduación por las normas de distanciamiento social. "Este año Senior de Lina se ha truncado, es muy fuerte para ella. Las mamás hemos sufrido tanto como ellos", dice Estefan, quien también está en espera sobre qué pasará con el regreso a clases de su hijo Lorenzo, quien estudia en California, aún no saben si abrirá o no su universidad. Image zoom "Hay que acostumbrarse a esta nueva realidad, hay que trabajar y buscar maneras de ganar dinero y de ayudar a otras personas", concluye Estefan. "Es increíble la cantidad de gente que no tiene comida" añade sobre la cantidad de personas que hacen líneas en Miami para recibir comidas gratuitas porque han quedado desempleados. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

Close Share options

Close View image Lili Estefan habla sobre el futuro de su programa El Gordo y La Flaca tras la pandemia del Coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.