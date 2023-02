Lili Estefan habla de 'separación' de su amiga Thalía y Tommy Mottola Tras rumores de supuesta infidelidad de Tommy Mottola con la cantante Leslie Shaw y crisis entre Tommy y su esposa Thalía, Lili Estefan, habla del matrimonio de su amiga. ¡Esto reveló! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan habló en El gordo y la flaca (Univision) sobre los rumores de una crisis matrimonial de su amiga Thalía y el productor musical Tommy Mottola tras más de 20 años de unión. "Continuamos ahora con un fuerte rumor de infidelidad que sacude a la familia Mottola que pudiera poner en riesgo el matrimonio entre la cantante Thalía y To...", dijo Lili, leyendo la noticia en el show y deteniéndose en medio de su oración. "Yo no puedo creer que estoy leyendo esto", reveló La Flaca ante las cámaras. Por su parte, Raúl De Molina pidió información a la reportera Gelena Solano sobre la cantante peruana Leslie Shaw, quien hizo una colaboración con Thalía, grabando juntas el video musical de "Estoy soltera". "Hay una fuerte ola de rumores de que Tommy Mottola le está siendo infiel a nuestra gran amiga", dijo Solano. El programa peruano Magaly TV La Firme reportó que la pareja no ha subido fotos juntos a las redes sociales desde diciembre del 2022, ni en Navidad ni Año Nuevo, y que Tommy no acompañó a Thalía a los Latin Grammy en noviembre, disparando alarmas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thalia, Tommy Mottola y Lili Estefan Thalia, Tommy Mottola y Lili Estefan | Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Productions; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Cuando Gelena Solano dijo que Thalía debería subir una foto con su esposo a Instagram para detener estos rumores de ruptura, Lili Estefan aseguró que no cree que esto pase. "No creo que va a subir la foto. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes pero estoy segura que mucha gente lo sabe porque no es el primero que le crean a Thalía", dijo la presentadora cubana. "Esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme". En El gordo y la flaca (Univision) Lili Estefan negó esta supuesta crisis matrimonial entre su amiga Thalía y Mottola. "Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos. Todo está perfecto, todo está espectacular", afirmó Estefan. "No me imagino a Thalía salir a desmentir". Por otro lado, Raúl De Molina opinó sobre la cantante Leslie Shaw: "creo que es muy buena publicidad para ella". Lili Estefan reafirmó: "Rauli, puro chisme", restándole importancia a los rumores. De Molina concluyó: "Cuando tú eres famoso todo el mundo habla mal de ti o trata de meterte en problemas". Hasta ahora ni Thalía ni Tommy Mottola han hablado públicamente de este tema.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lili Estefan habla de 'separación' de su amiga Thalía y Tommy Mottola

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.