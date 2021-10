Lili Estefan habla de su niñez y la odisea que vivió para salir de Cuba en Red Table Talk: The Estefans En un emotivo episodio de Red Table Talk: The Estefans, Lili Estefan recuerda su niñez y habla de su salida de Cuba. Su tío Emilio Estefan también hace impactantes declaraciones. Mira un avance del episodio, que sale mañana en Facebook Watch. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan recuerda su niñez y su salida de Cuba en un emotivo episodio de Red Table Talk: The Estefans en Facebook Watch, que sale mañana. "Recuerdo mirar a mi alrededor sabiendo que nunca jamás iba a regresar", revela Lili sobre el dramático momento en que se fue de Cuba. "Cuando me tengo que describir a mi misma: Yo soy Lili Estefan, esa niñita de Santiago de Cuba, pero quien soy hoy 'la flaca' es el Sueño Americano. Esas son dos personas diferentes", admite llorosa. "Nunca he tenido la oportunidad de hablar de esto". Su llegada a Estados Unidos estuvo llena de retos. "Él trató de tantas maneras diferentes sacarte a ti, a tu padre y a tu hermano después de que falleció tu mamá", cuenta Gloria Estefan sobre su esposo, el productor musical Emilio Estefan, tío de la presentadora. "Yo recuerdo cuando mi padre me dijo que tú estabas arriesgando tu vida para salvarnos", le dice Lili a su tío Emilio, con quien hoy sigue teniendo una relación muy cercana. Lili Estefan Credit: (Rodrigo Varela/WireImage) Gloria Estefan relata que en aquel entonces no tenían la gran fortuna que tienen hoy y Emilio se lanzó al mar con la esperanza de sacar a sus familiares de Cuba. "No teníamos dinero", dice la cantante. "Él se metió en un barco de 20 pies. ¡Tú no te metes al océano en un barco de 20 pies! Ninguno sabía lo que estaba haciendo. Se quedaron sin gasolina. Por diez días estuvieron perdidos en el mar". Gloria Estefan estaba embarazada con su hijo Nayib cuando su esposo quedó varado en el mar y fue una etapa de mucha incertidumbre. Afortunadamente fueron rescatados de la embarcación y su historia no terminó en tragedia. Lili Estefan Credit: Instagram/ Lili Estefan Finalmente la presentadora puso salir de Cuba rumbo a Costa Rica, donde hicieron una escala antes de llegar a Miami. Lili, de hoy 54 años, compartió en Instagram una foto del recuerdo de cuando salió de su país siendo una adolescente. "Un día como hoy hace 41 años salimos de Cuba vía CostaRica. donde nos reencontramos con el tío Emilio Estefan Jr. y unos meses más tarde con el resto de la familia en Miami. ¡Esta foto es un tesoro! Yo con 13 añitos", escribió la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) junto a la imagen. Lili Estefan Credit: (John Parra/WireImage) "No pudimos sacar a Lili por El Mariel", añade sobre el éxodo masivo de cubanos, que salieron de la isla en embarcaciones rumbo a Estados Unidos en 1980. Unos seis meses después, Gloria y Emilio Estefan pudieron conseguir visas para Lili, su hermano y su padre. "Nos hicimos responsables de ellos", dice Gloria Estefan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lili Estefan Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) En el programa, la familia también habla del movimiento #SOS Cuba y de las recientes protestas masivas en la isla, donde los cubanos están siendo golpeados y encarcelados por el gobierno por pedir libertad. El actor afrocubano Laz Alonso se sienta en la mesa roja a hablar de la crisis actual en Cuba. El cantante Yotuel se une a Gloria y a su hija Emily Estefan para cantar una versión especial de su himno de lucha "Patria y vida". No te pierdas el programa mañana, a partir del mediodía, en Facebook Watch.

