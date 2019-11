Lili Estefan llama a Irina Baeva “rusita" descarada y a Gabriel Soto “inmaduro” Lili Estefan no pudo disimular su enojo y explotó contra Gabriel Soto e Irina Baeva por compartir fotos privadas de las hijas del actor con Geraldine Bazán. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lili Estefan estalló este miércoles contra Gabriel Soto e Irina Baeva por compartir fotos suyas con las hijas del actor en respuesta a las alegaciones de Geraldine Bazán de que su ex obligaba a las pequeñas a compartir con su nuevo amor. "Es inmaduro publicar fotos de las hijas", dijo molesta Estefan en su show El gordo y la flaca (Univision). "Miren a las hijas, no le echen responsabilidad de [que] ellas están felices, no las hagan sentirse en una posición u otra. Los hijos de padres divorciados saben exactamente de lo que estoy hablando". Las declaraciones de la cubana dejaron sin habla al copresentador del programa, Raúl de Molina, quien bromeó diciendo que si Baeva acababa dejando a Soto, que le llamara. "No se atrevan a poner ninguno de los dos una foto más con los respectivos novios", prosiguió Estefan. "No viene al caso el contestarle a Geraldine con fotos con la nueva muchachita esa, la rusita… [la] descarada". Image zoom Instagram Gabriel Soto Este nuevo desencuentro entre Bazán y Soto tuvo su origen en unas declaraciones de la actriz en redes sociales en que mostró su descontento con la manera en que su exesposo gestionaba la relación de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, con su nueva pareja. "Quiero denunciar la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de estas", escribió en su cuenta de Instagram. Image zoom mezcalent Image zoom Instagram/Geraldine Bazán Soto no se quedó callado y se defendió compartiendo imágenes de su novia conviviendo con sus niñas aparentemente con toda normalidad. "Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas, ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias", escribió en el calce de las instantáneas que colgó en Instagram. "Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad…", agregó en tono irónico. El actor concluyó su mensaje asegurando que por su parte "ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques" y abogó por "convivir en paz y de manera civilizada". "Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia", apuntó. Advertisement

Lili Estefan llama a Irina Baeva "rusita" descarada y a Gabriel Soto "inmaduro"

