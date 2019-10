Los dos últimos años de la vida de Lili Estefan han sido los más difíciles en el plano personal por el proceso de separación que vive con el padre de sus hijos, Lorenzo Luaces. En el plano profesional ha sido todo lo contrario, comenzando con el Emmy que la presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) ganó hace dos años, el mismo día que salía al descubierto su ruptura matrimonial, hasta su último sueño cumplido: su debut en Hollywood con Zombieland: Double Tap.

¿Qué más te gustaría?

"Hacer la película completa, ser la protagonista de una película ¿por qué no? Una estrella en Hollywood, y me falta Broadway, subirme al escenario y hacer algo en Broadway; sí hay muchas cosas que de verdad se pueden hacer", dijo la ojiverde a MezcalTV.

¿Qué has aprendido de esta experiencia?

"Que todo es alcanzable en la vida, hasta lo que menos te imaginas. Ya puedo decir que Hollywood está al doblar de la esquina".

Todos estos logros vienen a contrastar lo que describe como la tragedia que vive desde hace dos años, ya que lo más importante para "la Flaca" es la familia. "El día que yo siento que he tenido el momento más bajo en mi vida personal, tuve el momento más alto en mi carrera. Ese día que el corazón mío estaba…y de momento, es el día que me gano el Emmy, entonces esta película creo que ha sido parte de estos dos últimos años, entrevistando a Michelle Obama, animando un Premio Lo Nuestro, como que me han tocado hacer las cosas que jamás pensé que iba a hacer, como que ya están medio descartadas, y de momento empieza el show".

Y ahora que puedes verlo con perspectiva, ¿qué has aprendido o de qué manera has crecido con este momento de crisis? ¿Qué le dirías a otras mujeres que están pasando por un divorcio?

"Lo que más he aprendido es que no hay víctimas. Tienes que mirar la parte positiva siempre, nunca puedes engancharte en eso último que pasó, en lo negativo. Creo que tienes que mirar lo positivo, y así veo al padre de mis hijos: trato de buscar la parte positiva en todo lo que nosotros hemos vivido y hemos hecho, que parece que está destruido, pero por alguna razón yo quiero pensar que no", apuntó. "Cuando te toca lidiar con cosas que nunca imaginabas, el que se enoja pierde. Y lo que más he aprendido creo que es que las amigas, el apoyo que yo he tenido en mis amigos… cultiven la amistad".

¿Existe posibilidad de reconciliación con Lorenzo?

"¡Ay, no!, ¡eso no lo sé! Mira, si no descarté la posibilidad de Hollywood y llegó, no lo sé, nunca quiero decir ‘jamás de esto', no lo sé", dijo. "Yo quiero mucho al padre de mis hijos, a pesar de todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Tuvimos una vida maravillosa, tuvimos 25 años perfectos, tenemos cosas que puedo decir a nivel cómico, nos casamos antes de un ciclón y nos separamos después de un ciclón. Muy irónico de la manera que puedo explicar lo que me ha pasado, pero yo sigo, sigo y con mucha fe".