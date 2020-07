"Ustedes tiene el covid-19 yo tengo el covid-17 y se lo digo todo el tiempo a mi gente 'a mí se me paralizó el mundo en el 2017, a ustedes se les paralizó en el 2019'", reconoció la presentadora del veterano programa de televisión El gordo y la flaca. "A mí la vida me cambió septiembre 11 del 2017 saliendo del huracán Irma, me entero de lo que está pasando y de ahí para allá, o sea no tuvimos chance de salvar la familia, el matrimonio, no se pudo".

"Lo más grande que me ha pasado en esta pandemia, y que nunca pensé que me iba a pasar, es que por fin encontré paz", afirmó la conductora. "Sabes esa paz que encuentras en que no me quieren llevar a una fiesta, no me quieren buscar un novio… Como que todos estamos iguales y por fin he encontrado paz, o sea paz al punto de qué tranquilidad estar conmigo, eso nunca me había pasado. Yo soy muy fiestera, yo no podía estar sola nunca…".